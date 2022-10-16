李顯龍今起訪澳洲　出席新澳領袖級會議

李顯龍總理星期日起訪問澳洲三天，到坎培拉出席第七屆新澳領袖級會議，以及在悉尼同商界領袖和學術界人士會面。副總理兼財政部長黃循財在這段期間將出任代總理。



總理公署星期六（10月15日）發文告宣佈出訪消息時也說，李顯龍將受邀到澳洲總理阿爾巴尼斯在坎培拉的官邸共進晚餐，兩位總理也會在會議結束之後舉行聯合記者會。

新加坡和澳洲是在2015年6月簽署全面戰略夥伴關係協定。雙方在協定中同意接下來10年繼續推動在國防、經濟以及民間交流等領域的合作，以及召開一年一度的新澳領袖級會議，讓兩國總理就雙邊合作進行討論，以及針對區域和全球局勢發展交換意見。

李顯龍上一次到澳洲出席新澳領袖級會議是在2018年。2019年和2021年的會議在新加坡舉行，到本地參會的是時任澳洲總理莫里森，而2020年的會議因受冠病疫情影響，改以視訊方式進行。

阿爾巴尼斯領導的澳洲工黨在2022年5月的大選之後上台執政，他將是首位參加新澳領袖級會議的澳洲工黨領袖。

陪同李顯龍出訪的包括總理夫人何晶、外交部長維文醫生、貿工部長顏金勇、議員胡美霞與安迪，以及總理公署、外交部和貿工部官員。

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