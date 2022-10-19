Kakao宣布耗資3.2億美元設置伺服器　CEO就火災停運事件引咎辭職

韓國最大通訊服務互聯網公司Kakao數據中心，在10月15日起火，導致網絡服務癱瘓。服務雖然已經回復正常，但因牽連甚廣，Kakao行政總裁南宮燻在19日宣布引咎辭職。



Kakao伺服器所在的SK C&C板橋數據中心，在15日發生火災，電力供應中斷，導致Kakao網絡陷入癱瘓。Kakao旗下包括通訊軟件、付款平台及各種服務等全部中斷。

由於Kakao在韓國被廣泛使用，Kakao網絡停運如同整個網絡除上網的服務陷入癱瘓，數以千萬個訊息無法傳送、商務活動停止運作。儘管Kakao稱會在事發後兩小時陸續恢復運作，但實質部分服務中斷了接近８小時。

Kakao的伺服器目前已基本修復完成，服務亦已恢復正常。但事件曝露了Kakao壟斷全國通訊及網絡業務，也曝露了Kakao沒有備用伺服器作緊急之用的問題。

Kakao行政總裁南宮燻在19日就事件道歉，承諾會對受影響的商戶賠償，並投資約3.2億美元在伺服器增設上，同時宣布引咎辭職。

Kakao在2006年成立，在2014年與韓國最大入口網站Daum合併，成為今天韓國最大的網絡服務供應企業。