卓慧思接受柏斐文辭職　夏博思將出任英國內政大臣

英國內政大臣柏斐文（Suella Braverman）宣布辭職后，首相卓慧思（Liz Truss）10月19日表示，尊重內閣保密制度以及維護大臣守則至關重要。



卓慧思在接受柏斐文辭職的信中稱：「我接受你的辭職，尊重你所做的決定。重要的是要維持部長守則及尊重內閣保密（制度）」。

柏斐文是一週內第2名下台的內閣成員。她的空缺由前運輸大臣夏博思（Grant Shapps）接替。

柏斐文曾擔任英格蘭及威爾斯總檢察長、北愛爾蘭法律事務專員，卓慧思上台後獲委任內政大臣一職，前者是保守黨內部右翼勢力的代表人物之一，而且一直在移民政策上，採取更嚴格的措施，惟她擔任內政大臣只有43天之後就辭職，亦為自1834年以來任期最短的一位。

據BBC了解，她曾在下午於國會和卓慧思單獨會面，而且並非因為與政府政策有分歧而辭職，而是違反內閣官員守則，形容是「無心之失」。

柏斐文之後在社交平台公開辭職信，稱自己當天較早時利用私人電郵向一名信任的國會同僚傳送一份關於移民政策的官方文件，但發現此舉違反技術規定，並已即時報告。不過她認為自己身為內政大臣，應保持最高標準，因此辭職是最正確的做法。

My letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/TaWO1PMOF2 — Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) October 19, 2022

柏斐文辭職後，工黨影子內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）稱，問題不僅限於內政大臣，如果保守黨連基本的事都做不到，就應退位讓賢。

顧綺慧還說，公眾並不需要保守黨高層換人，而是需要一個工黨政府。

卓慧思上台後不久就推出極大爭議的「迷你預算」，拖累外界對英國經濟的信心，時任財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）在14日被辭退，由前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）接任，並取消大部份「迷你預算」內容。