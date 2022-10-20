內政大臣柏斐文辭職　會是卓慧思內閣崩潰的前奏嗎？

英國內政大臣柏斐文（Suella Braverman）在10月19日宣布辭職，儘管表面上是因她被揭曾以私人電子郵箱傳送官方文件，違反守則辭職，但外界認為這包含了柏斐文的不滿，她的辭職亦可能是卓慧思（Liz Truss）內閣崩潰的前奏。



卓慧思在上周因迷你預算引起的混亂，辭退了財相關浩霆（Kwasi Kwarteng），不足一周後柏斐文決定辭職，成為一星期內第二個離任的內閣成員。

在柏斐文公開的辭職信中，寫道了這一句：「假裝我們没有犯错，假裝每個人都看不到我們犯了錯誤，並希望事情會神奇地好轉。我犯了一個錯誤，因此我承擔責任，我辭職。」

圖為10月18日，到達英國首相府的柏斐文。柏斐文在19日宣布辭職。（AP）

柏斐文在用字中使用了「我們」這一字，並說道要承擔責任而辭職，被指是強烈暗示卓慧思也應當為其犯錯下台。柏斐文特別提到自己對「本屆政府的方向感到擔憂」，說明她對卓慧思的不滿。

今天保守黨議員中已有聲音反對卓慧思，保守黨資深後座議員沃克（Charles Walker）是當中最激烈的一位。他在接受英國廣播公司（BBC）節目訪問時，對柏斐文的辭職表示「高興」，並稱他認為卓慧思應該「明天就辭職」，因為「她不應被任命為首相」。

在前首相約翰遜（Boris Johnson）的最後時期，保守黨議員先向其提出不信任動議，在約翰遜勝出後閣員相繼辭職，最終迫使約翰遜下台。1922委員會雖因卓慧思上任時間尚短，不傾向對其提不信任動議，但若內閣議員相繼辭職，最終也會對卓慧思構成莫大壓力。