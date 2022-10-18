卓慧思減稅成國際笑柄　拜登稱是「錯誤」希臘稱若需要「可協助」

英國首相卓慧思（Liz Truss）提出的經濟政策引起市場動盪，卓慧思後撤換財相並扭轉政策，也為過去一個月導致的混亂致歉。美國總統拜登（Joe Biden）罕有地表示英國政策是個「錯誤」，其他國家也暗地裏嘲諷英國這場鬧劇，讓外交人員難堪。



美國總統拜登（Joe Biden）在俄勒岡州的一家雪糕店，在出席公開活動時被問道有關英國經濟政策的情況。拜登表示政策引發市場混亂「是可以預見的」，又稱「他不會是唯一認為這是錯誤的人。」。

圖為10月15日，拜登在俄勒岡州波特蘭出席活動。拜登特別喜歡吃雪糕，所以走進了雪糕店。（AP）

拜登表示政策的判斷仍取決於英國，而不是他，但他個人不認同向超級富豪減稅的政策。

作為英國的長期盟友，美國與英國關係密切，但一般美國很少直接評論英國政府的政策，這次是個例外。然而，拜登不是唯一對卓慧斯的激進減稅政策感到困惑的人。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在接受《星期日泰晤士報》訪問時，說笑道「如果英國想要與IMF打交道的經驗，我們很願意提供協助」，希臘曾經陷入債務危機，經歷痛苦的改革才成功挽救過來。米佐塔基斯他這句被指是在嘲諷英國，可能會同樣陷入經濟危機。

有英國的外交官員也表示，英國成為了笑柄。英國廣播公司（BBC）指出，在外交上英國一向給別的國家平靜、穩重的存在，但近日一直有來自其他國家的官員會慰問道：「你們的國家發生了什麼事」。

英國反對黨工黨亦意識到了國際上的不安，影子外相大衛拉米（David Lammy）表示，最近的動盪「使英國經濟成為國際上的笑柄」。