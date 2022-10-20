美國聯儲局公布褐皮書　稱經濟展望「更加悲觀」

美國聯儲局在10月19日公布褐皮書（Beige book），表示受通貨膨脹惡化及息口增加影響，企業對需求減弱的憂慮加深，美國經濟展望「更加悲觀」。



美國經濟淨增長溫和，但各地區的情況不盡相同，在12個地區儲備銀行區中，其中4個持平，兩個下降。聯署局表示，報告下降的地區均受到了利率上升、通貨膨脹和供應中斷導致需求疲軟的結果。

達拉斯聯邦儲備銀行區的零售商表示，顧客對物價上升越來越擔心。聖路易斯聯邦儲備銀行區的醫療和食品服務企業稱，他們「無法將成本轉嫁給消費者，因此只能削減服務或降低利潤」。

受到俄烏戰爭導致能源價格飛漲，中國因新冠肺炎突然封城導致供應鏈混亂，及種種因素，導致美國家庭生活成本提升，尤其是在日用必需品的花費。汽車經銷商也因庫存所限、漲價和利率上升等因素，銷售逐步放緩。

聯儲局2022年以來已5次調高利率，幅度3個百分點，但由於消費物價持續攀升，預料加息持續。國際貨幣基金（IMF）稍早前指出，美國等主要經濟體將繼續停滯不前，預計今年美國經濟成長率為1.6%。

但即管如此，聯儲局報告指目前已看見通貨膨脹有「一些減緩跡象」，商品、燃料和貨運費用價格下調，因此展望未來，預期價格漲勢將普遍溫和下來。