半島電視台：澳洲承諾與印尼軍事合作

撰文：洪怡霖
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卡塔爾傳媒半島電視台10月19日引述澳洲國防部的聲明報道，中國變得愈來愈自信之際，澳洲將繼續向印尼提供軍事訓練、出口武器，以及進行聯合演習。

報道指，澳洲國防部透過聲明向這間傳媒證實，儘管印尼西巴布亞省（West Papua）的暴力事件和侵犯人權指控有所增加，澳洲政府將繼續提供武器和軍事訓練給印尼軍隊。

聲明稱：「印尼是澳洲最重要的合作夥伴之一。澳洲將繼續（與印尼）進行聯合演習，提供軍事和政策培訓，並根據適當的法規向印尼出口軍事裝備」。

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