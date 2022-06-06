澳洲總理訪印尼　圖加深與東南亞國家連繫　將晤東盟秘書長

澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）6月5日起對印尼展開訪問。這位澳洲總理甫上任便以印尼作為他第一個正式的雙邊訪問的目的地，正值坎培拉尋求在中國崛起令其焦慮之際，重新啟動區內國家與澳洲的關係之際。



阿爾巴內塞啟程前往印尼首都雅加達（Jakarta）前稱，他的政府希望與整個印度-太平洋地區加深外交關係，宣誓就任後迅速行動，準備前往太平洋國家。

阿爾巴內塞、澳洲外交部長黃英賢、澳洲貿易與旅遊部長法雷爾（Don Farrell）、工業與科學部長胡西奇（Ed Husic）與眾議院議員戈斯林（Luke Gosling）5日抵達雅加達，隨行的還有澳洲商界領袖。

印尼總統佐科維多多6月6日在茂物宮歡迎澳洲總理阿爾巴內塞到訪。阿爾巴內塞推文稱，他與佐科維多多種下一棵樹。（Twitter@AlboMP）

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）6日在茂物宮（Bogor Palace）歡迎阿爾巴內塞到訪，兩人種下一棵樹，象徵澳洲和印尼之間紐帶的成長與力量。

阿爾巴內塞亦將與東盟（Association of Southeast Asian Nations，ASEAN）秘書長林玉輝（Lim Jock Hoi，汶萊前外交與貿易部常秘）會面，之後在7日，他將前往南蘇拉威西省（South Sulawesi）首府望加錫（Makassar）。望加錫是佐科維多多想加大發展的地方。