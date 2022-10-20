美國中期選舉結果能當飯吃嗎？選民連果腹都不行　政客視而不見

美國中期選舉即將在11月8日舉行，將決定國會眾議院和參議院的控制權，選民將投下重要的一票。不過全國有數百萬選民連獲得足食物果腹都成問題。在吃不飽之前，討論意識形態似乎都是沒意義的。



在俄亥俄州中部食物銀行外，排着一輛又一輛的汽車。汽車駛進一個白色帳蓬內，工作人員把裝着蔬菜、肉類、蛋糕、清潔劑和其他物品的箱子送給司機們。

這是一間專門協助低收入基層人士的食物銀行，志願者31歲的巴維克（Danyel Barwick）正揮舞着一面橙色旗指揮交通，她也是在這裏領取食物的其中一員。

巴維克說着：「這太丟人臉了。」

巴維克在2020年失去工作，在她發現家裏的食物已要見底時，為養活4個孩子她迫不得已前往食物銀行求助，這讓她感到尷尬和失望。

圖為7月20日，邁阿密的一間食物銀行。人們在這裏拿取食物，包括牛奶。（AP）

隨着美國中期選舉漸近，數百萬的選民前往投票站的同時，正為養活自己和家人掙扎。據美國農業部（USDA）2021年數字，有超過1300萬戶家庭難以負擔足夠食物。拜登政府在疫情期間採取措施，擴大食物援助計劃，確保基層和貧窮市民基本飲食和日用品需求。但隨着疫情緩和，這些援助將在2022年陸續結束，加上俄烏戰事引發通貨膨脹，讓人們更能難買得起食物和生活必須品。

負責營運俄亥俄州中部食物銀行的組織的發言人表示，他們面對的問題，是食物和日用品愈來愈貴。這些東西過去是由聯邦政府透過資助計劃捐贈提供的，但現在捐贈已愈來愈少，貨倉存貨開始見底。

類似的情況在全國食物銀行都有出現，但似乎議題得不到共和黨與民主黨人重視。儘管共和黨會更多地在生活成本上升問題上攻擊民主黨，但在地區議員競選上，相關問題仍甚少着墨。如俄亥俄州參議院競選，共和黨候選人凡斯（J. D. Vance）及民主黨候選人瑞安（Tim Ryan），都沒有把飢餓作為競選議題。

圖為7月15日，加州奧克蘭一間食物銀行，工作人員把一箱箱的食物及日用品放到車內。（Getty）

在俄亥俄州州長選舉中，民主黨候選人華利（Nan Whaley）提出向居民發放350美元的「通脹回扣」，用於食物日用品中。對手共和黨候選人德溫（Mike DeWine）則完全未有在自己政綱中提及食物或飢餓。

南加州大學政治學教授克里格勒（Ann Crigler）表示，美國政客長期以來一直忽視飢餓問題，一部分是因他們不知道應該如何解決而感到尷尬：「他們會想着飢餓發生在別的地方，而不是自己國家。」

科羅拉多州拉里默爾縣（Larimer）的食物銀行負責人表示，住房成本一直提高，速度遠快於工資，導致人們生活困難。過去一些人一個月才會光顧食物銀行一次，但近日卻一個月3次。

在一般人眼中，窮人一部分是「自找的」。紐約大學營養學、食品研究和公共衛生的退休教授內斯特爾（Marion Nestle）表示，這種想法在民間根深柢固。但當人們真正了解社會是如何運作的時候，就會明白「為何有些人很窮而有些人卻不以為然」。