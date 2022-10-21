下任英國首相是誰？　接任保守黨黨魁的三大人選

英國首相卓慧思（Liz Truss）辭職，競逐新黨魁的提名戰開始。保守黨1922委員會亦宣布了提名需求及日程，誰會成為新黨魁，亦即英國新首相的熱門人選？



卓慧思在上一次於8月舉行的黨魁選舉中勝出，被她擊敗的對手，也理所當然成為這次的大熱，其中辛偉誠（Rishi Sunak）的呼聲最高。辛偉誠在上次的選舉中一直備受國會議員支持，僅在最後的全國保守黨員投票才輸給卓慧思。

圖為8月23日，辛偉誠在與卓慧思出席辯論會。卓慧思在最後的投票擊敗辛偉誠成為首相。（Getty）

參選者需在24日前獲得100張提名票才能進入下一階段，遠較上一次舉行的20張提名票高。有分析指出，如果有太多人參選分散選票，辛偉誠可能會成為唯一獲得100張提名票的參選人，自動當選。

辛偉誠曾警告卓慧思，她的減稅政策只會對英國造成傷害，辛偉誠預言成真成為了黨員支持他的理由。

另一個可能參選的還有莫佩琳（Penny Mordaunt）。莫佩琳在早前的下議院辯論上，代表卓慧思回應質詢，贏得了注目。她在上次黨魁選舉中亦在多輪投票取得優勢，直至準決賽才被卓慧思打敗。

像辛偉誠一樣，莫佩琳屬黨內較為溫和的派別，有國會議員甚至討論過讓兩人組成「夢幻組合」。不過莫佩琳相對缺乏內閣官員經驗，讓人質疑其能力難以勝任。

圖為10月3日，莫佩琳出席年代保守黨大會。莫佩琳在上次黨魁選舉中排名第三。（Getty）

圖為9月6日，前首相約翰遜在首相最後一天發表離別演說。（Getty）

還有是前首相約翰遜（Boris Johnson），最新民調顯示約翰遜目前保守黨內支持度最高，是被認為最有能力接任卓慧思，為其「收拾爛攤子」的人選。不過受派對門醜聞影響，約翰遜在國會的保守黨議員中並不受歡迎。

有分析指經歷近月風浪，保守黨內希望有團結的聲音，約翰遜即管有能但會帶來分裂，因此不傾向讓他回朝。有約翰遜的支持議員表示，他還未決定是否競逐提名。