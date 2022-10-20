英國首相下台拜登表謝意　俄羅斯：英國從未有過這麼丟臉的首相

英國首相卓慧思（Liz Truss）懾於黨內與輿論壓力，10月20日宣布辭職。作為英國的盟友，美國總統拜登（Joe Biden）很快回應。



美國白宮20日發聲明稱，拜登稱美國及英國是強大的盟友以及持久的朋友。

拜登多謝卓慧思在一系列議題、包括在就俄羅斯攻烏一事究責的夥伴關係。他稱美國會繼續與英國政府一同努力，迎向兩國所面對的挑戰。

拜登並說不擔心英國的動蕩對美國經濟的政治影響。

圖為2022年10月20日，英國首相卓慧思在首相府門外宣布辭職。（AP）

俄羅斯方面則在20日稱，對於卓慧思下台表示歡迎，稱她是身為「領袖的恥辱」。

英媒引述俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在社交媒體發文稱，英國從來沒有過這麼丟臉的首相。

扎哈羅娃說卓慧思「災難性的無知」以及英女王在接見完卓慧思不久便去世一事，將被人銘記。

她所指的，應是俄羅斯入侵烏克蘭前不久，身為外長的卓慧思訪俄時的表現。她當時與俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）進行閉門會談，居然弄錯羅斯托夫（Rostov）和沃羅涅日（Voronezh）的地理位置。她要求俄軍撤走，又說不承認俄羅斯對兩個地區的主權。

最後英國駐俄大使布朗納特（Deborah Brownett）委婉地對她解釋說，拉夫羅夫印說的這兩個地方確實是俄羅斯領土。事件暴露卓慧思地理知識薄弱，對身為外相的她來說，這是極度尷尬的事。