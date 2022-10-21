俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼被指宣揚恐怖主義　刑期或增至30年

撰文：張顥庭
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俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexey Navalny）10月20日表示，當局指控他散播恐怖主義及極端主義，現已展開刑事調查，一旦罪成，累計刑期或增至30年。

納瓦爾尼10月20日在Twitter上發帖文稱，當局指控他透過名為「大眾政治（Популярная политика）」的Youtube頻道散播恐怖主義與極端主義，號召群眾活動及資助極端主義組織。據律師估算，各罪名刑期相加再加上先前所判，刑期可增至30年。

他續發帖文笑稱自己是「犯罪天才」，因為自己兩年來皆被隔絕於獄中，卻被指控持續干犯罪行，更諷刺地指「幸運地」調查委員會相當警覺，沒有錯過任何事情。

納瓦爾尼的發言人指，「大眾政治」頻道為納瓦爾尼的支持者於他入獄後約1年成立。

納瓦爾尼2021年被控欺詐、藐視法庭及違反假釋條款，共判囚11年半，目前已服刑近2年。

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