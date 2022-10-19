涉違反核協議　安理會將討論伊朗向俄羅斯提供無人機問題

路透社引述外交消息，美國、英國和法國計畫10月19日在聯合國安全理事會的閉門會議中提出伊朗疑似向俄羅斯轉移武器的問題。



烏克蘭指責莫斯科用源自伊朗的無人機襲擊烏克蘭民事目標。

另外，根據路透社看到的一封信，烏克蘭已邀請聯合國專家檢查被擊落的無人機。烏克蘭在信中說，這些源自伊朗的無人機被俄羅斯用來攻擊烏克蘭目標，違反了聯合國安理會第2231號決議核准的《伊朗核問題全面協議》。

一名不願具名的外交官說，美英法三國也認為，這種武器轉移違反了聯合國安理會第2231號決議，並已通知安理會其他成員，他們將要求聯合國官員於19日向安理會做相關簡報。

俄羅斯17日向烏克蘭發射了數十架「神風敢死隊」無人機Shahed-136或無人駕駛飛行器（UAV），襲擊了基輔的能源基礎設施並造成五人死亡。烏克蘭說，無人機向著目標高速墜落，炸藥在發生撞擊時才引爆。

基輔18日以伊朗為俄羅斯提供無人機為由，宣佈與伊朗斷絕關係。《紐約時報》同日引述美國現任及前任官員的話說，伊朗派人員到被俄軍佔領的烏克蘭地區，協助俄軍解決操作無人機機隊的問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

