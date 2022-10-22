歐盟領袖尋求統一戰線　減少過度依賴中國

歐盟領導人星期五（10月21日）在比利時首都布魯塞爾展開第二天會議時重申，歐盟應統一對華戰線，減少在經濟和關鍵技術等領域過度依賴中國。



愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）對記者說：「我認為中國和俄羅斯一樣，我們的分裂符合他們的利益。我們團結一致、用一個聲音說話，就符合我們的利益。」

卡拉斯認為，對小國來說，採取統一的對華態度至關重要，因為小國「沒有單獨處理的能力」，並補充說，與中國的任何單獨協議都將削弱歐盟。

比利時首相德克羅說：「過去，我們作為歐洲國家過於自滿……我們與中國保持關係是正常的，但就像常說的，這種關係在不同主題上非常多元化。」

自2019年以來，歐盟一直將中國視為合作夥伴、經濟競爭對手以及體制競爭對手。

本周早些時候，歐盟外交政策部門曾在一份文件中表明，現在應該主要將北京視為推動「世界秩序的另一種願景」的競爭對手。

拉脫維亞總理卡林什（Krisjanis Karins）也呼應了卡拉斯的說法，稱「我們27國一起的時候中國最好對付，而不是和中國一對一的時候。」

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）則強調，歐盟須加強與民主國家之間的合作，「不應在技術等關鍵問題上依賴專制政權」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

