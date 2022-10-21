從電熱氈到天然氣　歐洲要靠中國過冬？

俄烏戰事導致天然氣供給受限，歐洲能源價格暴漲，為了能安穩過冬，法國總理馬克龍穿起了高領毛衣號召節能，而當地居民過去幾個月也紛紛尋求物美價廉、能耗較低的取暖設備，以迎接冬天的到來。來自中國的電熱毯等取暖「神器」因此受到熱捧，今年出口出現爆發式增長。



歐洲大熱的電熱毯和「光腿神器」

據中國新聞網星期三（19日）報道，作為中國重要的家電生產基地，廣東省會城市廣州海關關區今年前八個月取暖設備出口額超11億6000萬元（人民幣，下同），同比增長6.5%，德國、意大利、西班牙等歐洲國家為主要出口目的地。

位於廣東東莞的一家電熱毯工廠今年電熱毯銷量是去年同期的三倍，也是近五年來的最佳紀錄。

中國海關總署的數據顯示，僅今年7月，歐盟進口中國電熱毯就高達129萬條，環比增長近150%。不少進口商追加取暖器訂單，帶來了一輪「補單潮」。

而在今年前七個月，中國電熱毯出口額規模為3340萬美元，以97%的同比增速引領其他家電品類，電暖器出口額規模則同比增長23%。

中國機電產品進出口商會（CCCME）數據顯示，中國前八個月對歐洲的供暖設備總額4975.3億美元，同比增長14.35%。僅8月份，就有225.4億件相關產品交付歐洲市場，總價值約為700億美元。

不僅是電熱毯等傳統保暖設備熱銷，中國近年流行的保暖型打底絲襪「光腿神器」也在歐洲走紅。跨境平台速賣通提供的數據顯示，本月上半月，「光腿神器」銷售額達到131%的環比增長，其中最多的訂單是來自荷蘭、德國和法國。

保暖設備熱銷歐洲也讓市場聞風而動，多家上市公司因熱泵、取暖器等產品受到市場關注。

其中，中國電熱毯龍頭彩虹集團上月21日、22日連續兩日漲停，28日盤中再次封漲停板，漲幅達10%，這家老牌企業自9月21日以來，股價漲幅已達47.41%。

中國轉售歐洲天然氣

和零售供暖設備相比，中歐之間在這個冬天來臨前還進行了一項更龐大更重要的能源交易——轉售集中供暖的關鍵燃料天然氣。

據介紹，歐洲進口天然氣主要有管道氣和海上運輸兩種方式，而受海運成本和港口建設成本影響，歐洲天然氣進口仍以管道氣為主，佔比常年維持在70%以上。其中，自俄羅斯進口的管道氣佔總管道氣進口量的40%左右。

然而，俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯對歐洲的天然氣供應削至40年來最低點。隨著「北溪」天然氣管道上月底遭受「前所未有」的破壞，歐洲在冬季前想靠「北溪」接收俄羅斯天然氣的可能性也更加渺茫。

原本對天然氣進口依賴程度較高的中國此前從俄美大量採購，但由於國內能源需求疲軟，今年出現了過剩，反而有了盈餘為急需天然氣的歐洲提供現貨。

數據顯示，歐洲今年上半年LNG（液化天然氣）進口量同比增長了60%，約有超過400萬噸的中國LNG被轉售至歐洲地區，約佔歐洲進口的7%。

中國媒體今年8月報道稱，能源巨頭中石化集團表示，已經向國際市場輸送了45批315萬噸的天然氣。

與此同時，專門用於運輸天然氣的LNG船（液化天然氣船）需求也在歐洲大增。中國的LNG船訂單因此實現了歷史性突破。

LNG船是在常溫常壓下運輸零下163攝氏度液化天然氣的特殊船舶，是液化天然氣供應鏈中的關鍵裝備。

隨著「北溪」管道的爆炸，承擔海運任務的LNG船一船難求，全球今年以來累計新承接大型LNG船訂單已達139艘，遠超歷年總和，運價也創歷史新高。

據中國船舶集團有限公司有關部門負責人本月受訪時說，中國和韓國部分船企大型LNG船的新訂單交期已排到了2027年以後。目前，該集團旗下滬東中華手持大型LNG船訂單33艘，其中26艘為今年新接訂單。

不過，據彭博社引述消息人士稱，中國發改委已下令中石油、中石化和中海油停止向歐洲以及其他亞洲國家的買家轉售LNG，以保障國內即將到來的冬季取暖。

歐洲將迎來冬天，能源供應備獲外界關注。（Getty Images）

歐洲要靠中國過冬？

和電熱毯等一般保暖設備不同，中歐之間的天然氣交易涉及的因素要複雜得多。

據研究資料介紹，天然氣沒有全球價格，不是典型的大宗商品，全球只有三分之一是船運LNG，船運LNG中八成以上已通過長期協議確定，只有剩下一小部分才是可貿易、價格可波動的天然氣。這種「池子很淺，流動性很有限」的特徵，讓天然氣價格受地緣政治因素的影響較大。

復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純接受中國官媒《環球時報》採訪時說：「在疫情和能源危機疊加的環境下，歐洲若要恢復經濟、維持民生，加強與中國的合作不是一個『可有可無』的選項。」

歐洲在經濟和政治之間求取平衡？

然而，中歐近年在人權、新疆、香港等議題上頻頻發生摩擦，隨著俄烏戰爭的發生，中國一直拒絕公開譴責俄羅斯的行為，並在西方對俄施加經濟制裁後，仍在能源關係上不斷加深，令歐洲國家失望，也讓中歐緊張關係進一步加劇。

今年4月，歐盟和中國領導人在一次視像峰會上就烏克蘭問題產生分歧，歐洲在會上施壓北京不要在經濟或軍事上支持俄羅斯。

歐洲官員當時警告說，北京拒絕譴責俄羅斯，甚至可能還會支持俄羅斯，這將對雙邊關係造成持久損害。

德國經濟部長哈貝克上月15日在七國集團（G7）經貿部長會議後說，G7同意在貿易問題上對中國更強硬，他們也會在這問題上進一步協調立場。

哈貝克還說，德國在對華立場上已「不再天真」，「無論如何都要進行貿易、不顧社會或人道標準的時代已經過去了」。

哈貝克稍早接受路透社採訪時還說，德國聯邦政府正在制定新的對華貿易政策，以降低對中國原材料、電池和半導體產品的依賴性。

德國總理朔爾茨今年5月26日在世界經濟論壇發表演說時說，德國不能因為中國的經濟實力而不為新疆人權發聲，他還說，德國公司應該採取更多措施以實現供應鏈和出口市場多元化。

不過，朔爾茨本月11日在出席柏林機械工程峰會時表態稱，他堅定反對脫鉤，強調「脫鉤將是完全錯誤的道路」，但同時也多次呼籲德企不要在經濟上過於依賴中國。

面對歐洲內部此起彼伏的「脫鉤」聲，中國歐盟商會主席伍德克今年9月呼籲，歐洲不能與中國脫鉤，正如中國也不能和歐洲脫鉤。

他說，歐洲不僅在貿易和投資領域需要中國，在碳中和、設備、軟件等方面，歐洲也都需要和中國有更多合作。

一邊是希望繼續進入中國廣闊的市場，一邊是指責中國侵犯人權、未在俄烏戰事上發聲等政治立場，歐洲在兩者之間進退維谷。

此外，各歐洲國家與中國的貿易體量差別巨大，各打各算盤的歐盟27國在對華關係上也難以達成一致態度。

綜合法新社和《南華早報》報道，歐盟外交部門本月分發的一份戰略文件顯示，歐盟尋求在「談話、工作、貿易和談判」的需要與抵制北京之間找到平衡。

文件還說，「如何處理歐中關係，將是歐盟未來經濟和地緣戰略安全的一個關鍵決定因素」。

在疫情和能源危機疊加下，歐洲這個冬天並不好過，小到電熱毯，大到天然氣，都在提醒歐洲，他們的生活和經濟與中國掛著鉤。要如何在政治立場和民生經濟之間作出平衡，是擺在他們面前的一道難題。

歐盟各國領導人週四開始在布魯塞爾舉行為期兩天的會議，將圍繞俄烏戰爭的後果和歐洲能源價格飆升的問題展開討論，同時也包括與中國的關係。外交官們稱這是一次對華關係的「盤點演練」。這也是歐盟各國自俄烏戰爭以來首次就對華問題舉行的深入會談。或許，這道難題將會在本周進一步明朗。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

