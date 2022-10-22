美國會騷亂調查委員會向特朗普發傳票　要求宣誓作供

美國眾議院調查2021年1月6日國會騷亂委員會10月21日向前總統特朗普（Donald Trump）發出傳票，要求對方就事件宣誓作供。



美聯社報道，由9名跨黨派議員組成的調查委員會去信特朗普的律師，要求特朗普在11月14日之前宣誓證供，同時要求對方提交多份文件，包括他與國會議員以及極端組織的私人通訊等。

委員會主席、民主黨人湯普森（Bennie Thompson）與擔任副主席的共和黨人利茲·切尼（Liz Cheney）在信中表示，特朗普是史上首個亦是唯一一名企圖推翻選舉結果的美國總統，指對方明知有關行為非法和違憲，他們認為向前總統發出傳票是一項重要和具歷史意義的行動，強調沒有輕視這個行動。

目前未知特朗普及其法律團隊如何回應，報道指他大可無視或遵守傳票內容，甚至入稟法院阻止，惟無視傳票可能面臨刑事責任。委員會早前認為，特朗普是企圖推翻2020年總統大選結果的主要原因，但他在個人社交平台多次重申選舉結束不公的言論，並對於委員會沒有為此調查感到不滿。

而在委員會發出傳票前不久，特朗普的前顧問班農（Steve Bannon）被法院裁定藐視國會罪名成立，遭罰款6500美元及入獄四個月。班農早前因為拒絕向國會騷亂調查委員會作供而被起訴。