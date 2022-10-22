加拿大手槍買賣和轉讓禁令正式生效

加拿大自星期五（10月21日）起正式在全國範圍內實施對手槍的銷售、購買和轉讓禁令。



加拿大總理特魯多在大溫哥華地區宣布這項禁令生效。他說，加官方將繼續盡一切努力讓槍支遠離社區。

根據新實施的禁令，10月21日起，人們不得在加拿大境內買賣或轉讓手槍，也不得將新購的手槍帶入加拿大。少部分對象可獲得豁免，比如，職業射擊運動員和其合法職業需攜帶手槍的人士，以及槍械製造商、影視業、博物館等持有執照的企業或機構等。

禁令生效日之前提交的在加拿大境內買賣或轉讓手槍的申請仍將繼續獲處理。

這是加聯邦政府應對槍支暴力的全面計劃之一。加官方稱，當局正在實施逾40年來最強力的控槍措施。

加政府今年5月底向國會提交意在強化槍支管制的法案，擬全面禁止進口、買賣和轉運手槍，對實施家庭暴力或刑事騷擾行為的人吊銷持槍執照，強化打擊槍支走私和販運等。自8月19日起，該國暫時禁止進口限制級手槍。2020年5月，加政府將大約1500種攻擊性槍支列入「禁止」類管制清單，即不允許使用、售賣或進口。

加官方說，在大多數涉槍犯罪中，手槍是首選武器。2009年至2020年，在加拿大涉槍暴力犯罪案件中，有59%使用了手槍。現在加拿大人持有的手槍數量比2010年增加七成。

加政府說，自2016年以來已投入近10億加元用於解決槍支暴力問題，包括防止槍支落入犯罪分子之手，以及加強打擊邊境槍支走私等。加邊境服務局2021年查獲的槍支數量創下歷史紀錄。

本文獲《聯合早報》授權轉載

