Kanye West被指派發T恤搞種族歧視　巴黎世家Balenciaga割席

美國饒舌歌手Kanye West又爆出富爭議的傳聞，美國洛杉磯貧民窟Skid Row近日有人派發印有「白人的命也是命」（White Lives Matter）字樣T恤，居民譴責是Kanye West所為。名牌巴黎世家（Balenciaga）21日宣布中止與他合作。



Adidas也稱將重新評估與他的合作關係。Tremaine Emory及GAP亦有類似舉措。

美國荷里活知名的經理人、奮進集團（Endeavor）創辦人伊曼紐爾（Ari Emanuel）在英媒發文，要求蘋果公司（Apple Inc.）及Spotify不要與他做生意。

現已改名Ye的Kanye West最近一個月是非多多。他10月較早時在2023巴黎時裝週穿上印有「白人的命也是命」字樣T恤，又因發表反猶太言論，賬戶遭Instagram、Twitter停權。

Kanye West的前妻，美國名媛Kim Kardashian回應前夫穿上這件衣服一事，表達與他劃清界線的態度。她稱對他的做法一頭霧水，以及在看到有人上載這張照片時覺得很反感。

stylecaster.com在10月5日引述消息人士稱，對於前夫穿上這件衫並不意外，認為他只是再一次想博得外界注意。她稱他喜歡引起爭議，而她根本不放在心上。

▼Twitter上名為Ian Connor的賬戶上載影片，他是一名Kanye West熟稔的造型師。片中可見一件件的汗衫被分發到路人手上。片中有人說，汗衫是Kanye West派發的。Ian Connor未有即時回應報道。

Load 1 - Skid Röw pic.twitter.com/F9Fh4KGlzp — Ian Connor (@souljaian) October 17, 2022

哥倫比亞廣播公司（CBS）洛杉磯新聞台報道，Ian Connor上載影片，顯示他們在洛杉磯市中心遊民聚集的區域發送「白人的命也是命」T恤，影片中有人講「Kanye West提供」。

這句話一般認為是白人至上主義組織對黑人平權運動挑釁，有社運團體視之為仇恨言論。Kanye West被指將這句話印在T恤上，自然引來各方抨擊。

這個掀起爭議的標語出現在黑人與其他有色人種佔多數的無家者所在地區，令當地地居民不解，批評此舉只會製造更多的衝突。

Kanye West（Getty）

電視新聞影片中，居民對Kanye West開罵，說他這種行為是做騷，因種族歧視而死的受害者中，黑人一直佔大多數，「所以我們主張黑人的命也是命（Black LivesMatter），不要把主詞換掉」。

無家者收容所主管認為，這弱勢人口組成的地帶，紛爭與騷亂從來不缺。居民擔心因穿這件T恤而受襲，因自從女兒拿到這件T恤之後，一直被人警告，要是她穿出去一定會被打。

他曾上霍士新聞（Fox News）談到「白人的命也是命」傳達訊息「很有趣」又「顯而易見」。

↓Twitter上名為Ian Connor的賬戶上載影片，Ian Connor是一名Kanye West熟稔的造型師。片中可見一箱箱的汗衫被分發到路人手上。片中有人說，汗衫是Kanye West派發的。Ian Connor未有即時回應報道。