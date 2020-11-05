美國大選2020｜Kanye West獲逾6萬選票　稱2024年將再參選

美國大選2020尚在點票，總統特朗普（Donald Trump，川普）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）還沒分出勝負。另1名參選人、饒舌歌手Kanye West贏得超過6萬選民支持，但他打定輸數，11月4日在社交媒體表示，自己將在2024年再問鼎白宮。

現年43歲的Kanye West當天在Twitter上發布一張以美國地圖為背景的圖片，並附文「KANYE 2024」。有網民上載相片顯示自己今屆已把選票投給Kanye West，並表明下屆還將會再次這樣做。

AND I'LL DO IT AGAIN pic.twitter.com/kjPJ5O9Ce6 — 𝒎𝒊𝒌𝒆𝒚 👑🗡 (@miracIewhips) November 4, 2020

Kanye West是獨立候選人，他3日在Twitter發影片，顯示他在選票上寫上自己及其副總統人選蒂德博爾（Michelle Tidball）的名字，又稱這是他人生中第一次投票。

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路透社選前數據顯示，Kanye West的支持度為0%。但截至太平洋時間4日上午10時30分，Kanye West已獲來自12個州份的60,761名選民支持。他在田納西州（Tennessee）最受選民支持，得到10,216票，其次分別為獲7,789票的明尼蘇達州（Minnesota），6,259票的肯塔基州（Kentucky），6,254票的科羅拉多州（Colorado），另外他在俄克拉何馬州（Oklahoma）贏得5,590票，猶他州（Utah）獲4,344票，愛達荷州（Idaho）獲3,631票。

Kanye West的名媛妻子Kim Kardashian則僅在Twitter發文稱已經投票。Kim未曾公開呼籲支持丈夫，更被網友發現曾在饒舌歌手Kid Cudi呼籲歌迷投票給民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的留言上按讚，還轉發拜登副手賀錦麗（Kamala Harris）有關投票的貼文，因此被質疑她暗地裏投票給拜登。

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