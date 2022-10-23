烏稱俄軍猛攻能源設施逾130萬戶停電　赫爾松州居民被敦促離開

烏克蘭總統辦公室副主任基里洛・季莫申科（Kyrylo Tymoshenko）10月22日表示，俄羅斯軍隊對全國能源設施發動攻擊後，烏克蘭共1,361,308個家庭無電可用。



根據法媒，季莫申科告訴議會電視頻道（Rada TV），根據實時情況，截至22日下午7時，有1,361,308個用戶沒有電用。

●Khmelnytsky：67.2萬戶停電

●尼古拉耶夫：188,400戶停電

●切爾卡瑟：24.2萬戶停電

●里夫涅：174,790戶停電

●基洛沃格勒：61,913戶停電

●敖德薩：10,500戶停電

季莫申科稱，Khmelnytsky地區有67.2萬戶停電，尼古拉耶夫（Mykolaiv）有188,400戶，沃倫（Volyn）地區有10.2萬戶，切爾卡瑟（Cherkasy）地區有24.2萬戶，里夫涅（Rivne）地區有174,790戶，基洛沃格勒（Kirovograd）地區有61,913戶，敖德薩（Odessa）地區則有10,500戶。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在Facebook表示，俄軍發動大規模攻擊，也就是36枚火箭彈，其中大部分都被擊落。

根據俄羅斯衛星通訊社，赫爾松州的親俄政府呼籲當地居民立即離開赫爾松。

政府發布的公告指，由於前線形勢緊張，城市受密集炮擊和恐怖襲擊的風險高，所有平民都應立即離開赫爾松市，向第聶伯羅河左岸轉移。

俄疑用伊朗無人機襲烏 英法德促聯合國調查

英國、法國與德國21日呼籲聯合國調查有關俄羅斯據稱違反安理會決議、使用伊朗無人機攻擊烏克蘭一事。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）22日就此表示強烈譴責，稱這一要求是錯誤且毫無根據。