誰說OPEC+減產與俄烏戰爭無關？

俄烏戰爭爆發後，以沙特為首的海灣國家展現了中立姿態，既不參與對俄製裁，也不承認烏克蘭「四地入俄」的公投結果。如此立場在一定程度上受到了歐美默許，各方由此「相安無事」了半年以上。



然而10月之後，情況有了變化。當地時間10月5日，OPEC+在維也納舉行部長級會議，隨後宣佈將自11月起進行原油減產，幅度高達每日200萬桶，為疫情以來最大規模。可想而知，這對飽嘗高通脹、高油價之苦的美國來說，無疑是晴天霹靂。

果不其然，美國政壇紛紛指責沙特「借油價上漲幫助俄羅斯」，民主黨政治人物更是激憤，呼籲美國「展開報復」，並稱「斷交也是選項之一」。美國總統拜登（Joe Biden）也在11日受訪時稱，是時候「重新審視」美國同沙特之間的關係，沙特將會面臨一些「後果」。美國媒體同樣跟進追擊，稱沙特有意暗助俄羅斯「充實國庫」；更有媒體直言，沙特此舉「會讓拜登及民主黨付出政治代價」。

美國總統拜登7月15日抵達沙特阿拉伯紅海城市吉達，與沙特官員握手。（AP）

然而面對美國抨擊，沙特也不甘示弱展開反擊。10月11日，沙特外交大臣表示，OPEC+的決定「純粹是出於經濟考量，而非政治因素」；海灣國家在內的OPEC+成員國也紛紛發聲，支持組織的減產決定。沙特同時「加碼爆料」，稱拜登政府曾向沙特提出「推遲減產一個月」的要求，目的是避免油價飆升衝擊11月的中期選舉、重挫民主黨選情，但沙特最後沒有答應。

想當然耳，美國全盤否認了上述「爆料」，並且強硬回擊。10月16日，美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，拜登不打算在11月的二十國集團（G20）峰會期間，同沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）進行會晤；然沙特也還以顏色，於10月17日釋出消息，稱今年的「未來投資倡議」大會（FII，Future Investment Initiative）將不邀請任何一位美國官員與會，以免會議成為「政治平台」。

平心而論，不論沙特主導OPEC+實施減產的目的為何，隨之而來的「親俄」指控、油價看漲，已然影響了美沙關係。而從國際關係的變遷來看，即便沙特力陳減產與政治因素無關，卻不能否認其與俄烏戰爭指向了同一格局變化：美國宰制世界的力不從心。

美國總統拜登7月15日抵達沙特阿拉伯紅海城市吉達。圖為他在薩拉姆宮與沙特王儲穆罕默德碰拳。（AP）

美沙關係早已生變

有不少分析指出，OPEC+減產將會摧毀美沙關係，如此評述雖是對現實的直觀反應，卻有些言過其實。首先，美沙關係仍有其政經基礎，不會因此次衝突而全然崩毀；第二，早在減產風暴前，沙特便已開始了對美疏離，此次衝突更多是暴露兩國關係的「今時不同往日」，而非一段「完美關係」的首次齟齬。

而由上述兩重描述也可發現，如今的美沙關係處於尷尬區間：兩國基本上不可能一朝脱鈎，石油美元的綁定關係仍將持續一段時日；然而這種綁定又已出現鬆動跡象，例如今年3月便傳出，沙特正考慮將部分售向中國的石油改以人民幣計價，政治場域更是屢有「叛逆」之舉，包括不參與對俄制裁、促成OPEC+減產等。簡言之，如今的美沙關係尚未走到山窮水盡時分，卻已與過往有所不同。

而促成此一變化的關鍵，便是奧巴馬（Barack Obama）任內施行的戰略轉向，導致美國在「重返亞洲」的過程中，持續於中東進行「戰略收縮」，先是規劃自伊拉克、阿富汗等地撤軍，更同意緩和與伊朗的高漲敵意，故而會有2015年的伊朗核協議（JCPOA）。往後即便特朗普（Donald Trump）出於內政與外交考量，選擇於2018年單邊退出核協議、對伊朗祭出極限施壓，卻也終究未停下撤出中東的腳步。從結果來看，若無特朗普任期之末宣佈的阿富汗撤軍時間表，拜登的撤軍決策恐無法順利進行。

然而任何決策都無法免除成本。美國雖想縱橫天下、來去自如，卻無法迴避「撤出中東」必須付出的聲望與盟友代價。首先是聲望這一層次，退出中東美其名是為「重返亞洲」服務，實則反映了實力萎縮的美國無法兩頭兼顧，只能被迫抉擇割捨，而其結果便是伊朗、土耳其、俄羅斯趁着「阿拉伯之春」引發的內戰趁勢坐大，從而侵蝕了以色列、沙特對美國的戰略信任。

美國總統拜登2022年7月15日抵達位於沙特阿拉伯（Saudi Arabia）紅海城市吉達（Jeddah）的阿薩拉姆王宮（Al Salam Royal Palace）與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面，兩看來神情輕鬆。（AP）

故在盟友層次上，「撤出中東」帶給美國的挑戰，便是維護美以關係與美沙關係的分身乏術。其中以色列向來蠻橫行事，故為應對美國撤退的事實，其一方面持續在敘利亞轟炸伊朗革命衛隊，希望打亂核協議的談判節奏，拖慢美國撤出的腳步，一方面爭取與阿拉伯國家展開關係正常化，希望儘可能降低周遭敵意；沙特則開始耕耘多極化的大國關係，增加與中俄兩國政經接觸與互動，同時向周遭敵國伸出橄欖枝，希望緩和彼此的宿敵關係。

2021年1月，沙特與卡塔爾恢復了外交關係，海灣風暴正式落幕；2021年4月，沙特與伊朗高級官員進行不公開對話，討論修補兩國關係；2022年6月22日，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）訪問土耳其首都安卡拉，是為2018年記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案以來，穆罕默德首度到訪土耳其。

以上種種，皆是沙特佈局「後美國時代」的政治努力，卻也暴露其心中正在萌芽的「美國靠不住」。從某種程度上來說，沙特對伊朗與土耳其的和緩、對中俄的友善，原本皆是美國一家壟斷的戰略專利；但天下沒有白吃的午餐，分享多少紅利便能收穫多少忠誠，在沙特看來，既然美國往後已無法再提供地緣安全保障，自己當然無須再事事「以美為尊」。

不論此次OPEC+減產的真正考量為何，沙特不顧美國面子、公然讓華盛頓難堪，都是不爭事實。即便石油美元短時間內不會裂解、美沙關係亦可能回暖，沙特在可見未來內，都將以「更平等姿態」同美國相處。

2022年6月22日，土耳其總統埃爾多安（左）和沙特王儲穆罕默德在土耳其安卡拉舉行的歡迎儀式上，檢閱一支軍事儀仗隊。（AP）

多極化的世界正在到來

而上述中東地緣變化，只是時代變局的一隅。

如前所述，OPEC+減產未必表示沙特有意襄助俄羅斯，也未必是俄烏戰爭的直接結果；但從國際格局的視角來看，美沙關係的鬆動與俄烏戰爭共享了同一時代旋律：多極化世界的成形。在此變局下，沙特希冀與美國之外的大國創建新關係，俄羅斯則看到了翹動後冷戰國際秩序的戰略契機。

從各種結構因素來看，俄烏戰爭是美歐俄地緣矛盾的總爆發，北約東擴、頓巴斯內戰、烏克蘭顏色革命、俄羅斯無法見容於西方社會等，皆在其中扮演一定角色。然而普京（Vladimir Putin）之所以選在此時發動戰爭，有着超出上述矛盾的宏觀考量，那便是認為在多極化趨勢漸顯的時空環境下，衰弱的美國未必能號召世界聯合制裁俄羅斯，也未必有能力介入俄烏戰場，再加上普京的國內威望相當穩定，此時動手可謂風險最小、勝算最大。

當然從結果來看，普京既有妙算也有失算。失算的是，由於俄軍未在第一時間挫敗烏克蘭的抵抗意志，導致了戰事的久拖未決，原本不看好烏克蘭的歐美國家由此見獵心喜，遂在「放血俄羅斯」的目的下爭相軍援烏克蘭。到頭來，北約確實沒有出兵，卻通過支援情報系統與軍備、協訓烏克蘭戰鬥人員，實質介入了這場戰爭。

10月17日，烏克蘭基輔，一名女士獲救護員扶着離開無人機襲擊現場。（Getty Images）

然在國際結構上，普京的事前研判有一定準確度，即美國確實喪失了冷戰結束之初的大國威望，無法號召全球共同反俄。在歐洲內部，各國受限政治正確、反俄傳統、美國壓力，只能被迫在能源危機、援助烏克蘭的兩難間苦撐；但放眼亞非拉地區，除了少數「美國盟友」積極響應制裁外，絕大部分國家皆展現了不同程度的中立姿態，既不支持俄羅斯的政治聲明，也不參與西方的反俄包圍圈，中國與印度如此，沙特與土耳其亦然。

而此一現象歸根結柢，不是因為俄羅斯的國力與威望值得討好，而是各國對美積怨已深，包括其以自由主義之名干涉內政、通過「顏色革命」顛覆政權、早已喪失單極霸權實力卻仍要求各國俯首貼耳等，種種原因使得全球輿論場產生質變，即便俄羅斯的傳播渠道盡被封鎖，仍能受此時代之風加持，被反西方輿論場加冕為「英雄」。而事實上早在俄烏爆發前，2021年8月的阿富汗變天便是前例，彼時的反西方輿論場同樣對塔利班進行了「浪漫化敘事」，為的亦是挑戰西方既定的話語議程。

眼下俄軍的戰場攻勢有所受挫，其傳統「後花園」中亞、高加索亦皆出現「遠俄」的不穩傾向，俄羅斯的「終極命運」引發不少討論。但平心而論，不論戰事如何發展，俄羅斯又將面對怎樣的未來，其實力下降必然引發歐亞大陸秩序的分化與重組，結局卻未必是重新鞏固後冷戰時代之初的單極秩序。畢竟如今美國焦慮的真實根源，並非簡單的「中國超越美國」或「俄羅斯威脅美國」，而是其身為老化的霸權，已經無法維持過往規模，為全球提供大範圍的安全、經濟場域公共財，這才促成了多極化秩序的出現。

在此情況下，即便其成功在俄烏戰場拖垮俄羅斯，歷史也不會倒退回蘇聯解體的時空；正如OPEC+的減產風暴終會過去，美沙關係卻已難回過往般。