二十大｜普京就習近平新任期祝賀　金正恩致賀電　籲加強中朝關係

俄衛網10月23日引述克宮網站公布，俄羅斯總統普京祝賀習近平再次當選為中國共產黨中央委員會總書記，並表示願繼續就發展國家間全面夥伴關係和戰略互動進行對話。朝鮮領袖金正恩亦向習近平發賀信。



普京稱：「請接受我對您再次當選為中國共產黨中央委員會總書記的最熱烈的祝賀。」

普京稱，中共二十大的結果印證了習近平的高度政治權威和其所領導的政黨的團結凝聚力。

普京表示：「我相信，中共二十大的決定將有助於中國完成其面臨的任務並鞏固中國的地位。我將很高興繼續我們的建設性對話，並密切合作，以發展我們國家之間的全面夥伴關係和戰略互動關係。」

普京還祝願習近平在工作中取得成功，健康和幸福。

2018年3月27日，金正恩訪華並在釣魚台國賓館與國家主席習近平會面。（朝中社／朝鮮通訊社 via 美聯社，資料圖片）

朝鮮領袖金正恩向席習近平致賀電，表達加強朝中關係的決心。

金正恩表示，如今朝中兩黨進一步加強團結合作，在任何形勢變化和挑戰下都堅定不移地引領以社會主義為核心的兩國關係發展。

金正恩表示，他將同習近平總書記同志一道，適應時代要求，勾勒出朝中關係的更美好未來，並領導將其付諸實踐，繼續推動兩國社會主義偉業取得成就。他表示，聽聞中國共產黨第二十次全國代表大會取得成果，習近平當選中共中央總書記的喜訊，並送上最熱烈的祝賀。習近平繼續擔任領導中國共產黨的重任充分體現出中國全黨和人民一如既往的信任、支援和期待。

金正恩表示，中國共產黨第二十次全國代表大會是中國黨和人民更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉新時代中國特色社會主義偉大旗幟推進中華民族偉大復興的歷史進程，具有劃時代的里程碑意義。他強調，相信中國共產黨和人民將在習近平總書記的領導下，在堅持和發展中國特色社會主義、全面建設社會主義現代化國家的新征程上取得輝煌勝利。

朝鮮勞動黨中央委員會此前曾向中方發送賀電預祝中共二十大勝利召開，金正恩前一天又在會議閉幕之際向習近平發送賀電。分析指出，朝方此舉意在強調對中共二十大的高度關注。