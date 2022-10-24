繼梵高名畫遭淋番茄湯　環保人士向莫內《乾草堆》潑薯蓉

環保人士10月23日在德國一間博物館內向一幅價值1.11億美元的莫內（Claude Monet）名畫潑薯蓉。



梵高（Vincent Van Gogh）名畫《向日葵》（Sunflowers）15日遭英國環保團體Just Stop Oil的2名成員淋罐頭番茄湯後，莫內的《乾草堆》（Les Meules）23日亦遭殃。

環保抗議組織「最後一代」（Last Generation）在Twitter發布影片並寫道：「如果要朝畫作潑灑薯蓉或番茄湯，才能讓社會記住化石燃料正在殺死我們所有人：那麼我們會給畫潑上薯蓉！」

We make this #Monet the stage and the public the audience.



If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:



Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022

《乾草堆》是莫內的代表作之一，正在德國波茨坦（Potsdam）的巴爾貝里尼博物館（Museum Barberini）展出，是億萬富翁普拉特納（Hasso Plattner）收藏的一部分，永久出借給博物館。

這幅畫在2019年一次拍賣中以1.11億美元售出，創下莫內畫作拍賣價格的最高紀錄。

兩人身穿黑色上衣和橘色背心，朝畫作潑灑薯蓉，然後蹲在畫前，把各自的一隻手黏在牆上。其中一名抗議人士說：「畫作沾上薯泥你們才願意聽我們的訴求嗎？如果我們不得不為食物而戰，這幅畫將一文不值。」

警方表示，涉事的2名抗議人士均已被拘留，並以損壞財產和非法入侵罪名正接受調查。

館方表示，這幅畫受玻璃保護，且專家評估它沒有遭任何損壞，26日將重新展出。