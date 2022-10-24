俄羅斯指控引爆「骯髒彈」烏克蘭否認　英法美聯合聲明反駁

美國、英國及法國外交部長就烏克蘭局勢發表聯合聲明，宣稱早前俄羅斯指烏軍準備使用骯髒彈（Dirty Bomb）為虛假指控，並拒絕俄羅斯以此為藉口將戰事升級。



美國國務院10月23日在網站上發新聞稿稱，美國、英國與法國外交部長已應俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）請求舉行會談。

三國聲明稱，俄方先前指控烏克蘭正準備在境內使用骯髒彈為「明顯的虛假指控」，並指責俄方指控為「升級（局勢）的藉口」，以及重申3國向烏克蘭提供安全、經濟與人道主義援助的共同決心。

俄衛網24日稱，指根據包括烏克蘭在內多國可靠消息，基輔正準備在境內引爆骯髒彈，並將責任歸咎於俄羅斯，以引發大規模反俄運動。

紹伊古在與美、英、法及土耳其國防部長分別會談中曾數次表達有關看法，但俄方沒提供證據。

俄衛網24日報道，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）說，基輔未準備獲取「骯髒彈」。

庫列巴在Twitter上寫道：「烏克蘭是忠實遵守《不擴散核武器條約》義務的成員國：我們沒有『骯髒彈』並且我們沒有打算獲取它們。」

骯髒彈是利用放射性物質與常規炸藥結合的武器。