英國首相寶座之爭　辛偉誠將成下任英揆　莫佩琳退選

英國保守黨黨魁選舉提名階段在10月24日香港時間今晚9時屆滿，下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）在屆滿前最後一刻宣告退選，意味英國前財相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）成為唯一入閘者，自動當選黨魁，將成為下任英國首相。



辛偉誠將是英國在7星期以來的第3位英國首相。他也會成為英國第一位非白人首相或第一位亞裔首相。

英國保守黨領袖候選人辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）2022年10月23日離開他在倫敦的競選辦公室。（AP）

莫佩琳在這次黨魁選舉中一直努力爭取100個提名入閘，但最後未有成事，她在Twitter發文表示，辛偉誠現在得到她的全面支持。

她又談到「明顯的是同事們感覺到我們今天需要確定性。他們為了國家利益，真誠地作出這個決定。」

保守黨「1922 委員會」（1922 Committee）主席布雷迪（Graham Brady）確認黨魁選舉只有一位獲有效提名的候選人，此意味辛偉誠自動當選。

英國保守黨籍的國會議員有357人，據英國廣播公司（BBC）統計，有193人已公開表態支持辛偉誠，意味是超過半數的保守黨國會議員。

英國首相寶座之爭：圖為2022年10月23日，下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）接受英國廣播公司（BBC）訪問後離開電視台位於倫敦的錄影廠。（AP）

在提名結束前夕，多名保守黨人呼籲下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt，又譯作莫當特）退選，包括她的主要支持者弗里曼（George Freeman）。莫佩琳一直表明希望取得入閘資格，即獲得100名保守黨議員提名。

外相：辛偉誠現獲授權領導

英國外相祁湛明（James Cleverly）之前表態支持前首相約翰遜（Boris Johnson），他在辛偉誠將接任英揆的消息傳出後，稱辛偉誠現在顯然獲得來自議會的明確授權去領導，又指未知自己或財相侯俊偉（Jeremy Hunt）會否留任。