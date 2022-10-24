保守黨「終覺醒」　棄約翰遜是懸崖勒馬

英？國保守黨黨魁選舉提名期屆滿在即，刻意提早結束加勒比海假期趕回來的前首相約翰遜（Boris Johnson）終宣布放棄參選。約翰遜欲再入主唐寧街之野心路人皆見，但顯然面臨黨內巨大壓力，在跟另外兩名有意參選人辛偉誠及莫佩琳會面後宣布退出。其宣布一出，英鎊應聲上漲，大概巿場反應己告訴了保守黨「終於做對」這件事。



離開首相府僅六周的約翰遜上周六趕回倫敦後與黨內各人會面後，相信自知難以獲勝後，在當地周日晚上9點宣布放棄角逐黨魁選舉。

按保守黨前此公布，這次黨魁選舉所須的參選提名門檻由上次的20人（保守黨議員）大增至100人，由此限制最多三名候選人出戰。除了辛偉誠之外，約翰遜亦較大可能從357位保守黨議員中取得當中100人支持。若果最終只有他們二人入閘，約翰遜還是有可能在最後回合的全國黨員投票中壓過辛偉誠。不過，約翰遜棄權後，由於辛偉誠支持度大幅拋莫佩琳（Penny Mordaunt），而且後者還未取得入閘所需提名數目，隨着本港時間今晚9時黨魁參選報名截止，辛偉誠便會自動當選，並成為英國史上首位非白人首相。

隨着約翰遜宣布放棄角逐，前財相辛偉誠（Rishi Sunak）預料順利當選黨魁兼新任首相。（AP）

辛偉誠當選是最理想結果

這相信對保守黨及英國而言都是最佳的結果，一方面可避免保守黨內撕殺，另一方面，辛偉誠上任可讓保守黨安全過度這波危機——畢竟自身未擺脫調查的約翰遜再度入主具有很大爭議。再者，具財相經驗的辛偉誠一旦走馬上任後，經濟政策預料會按照現任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）提出的計劃執行（包括針對性加稅、為能源價格封頂設限期等），不會再掀起巿場波動。侯俊偉本身也是辛偉誠的支持者，因此也預料留任。

**注解：按照選舉規則，如只有一人取得足夠提名便會自動當選；如果最終有三名候選人通過提名門檻，將會先由357位保守黨議員投票淘汰得票最低者，然後再由最後兩強候選人中再進行投票。然而，這輪投票只屬「指示性質」（indicative），一方面向全國保守黨員示意黨內屬意人選，另一方面鼓勵落敗一方承認落敗。但若無候選人主動認輸，最終將會由全國172,000名保守黨黨員網上投選出新黨魁兼新首相。



然而，約翰遜因「派對門」等連串醜聞下台才六周，7月時其逾半閣員「跳船」令他只能自行辭職。當時被狠批不適當領導的約翰遜，事隔僅三個月又宣布出選，引發大量保守黨人強烈不滿。有人更放狠話揚言，若約翰遜當選將轉投工黨；有人直斥約翰遜順利取得足夠提名入閘「絕對是垃圾」（absolute garbage）。

下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）據報有份勸約翰遜退出。（AP）

事實上，保守黨已面臨上台12年來最大的管治及黨內分裂危機。彭博社引述上周五公布的一項英國民調顯示，在野工黨的支持度已拋離保守黨達39個百分點。53%英國受訪者表示會投票給工黨，表示投給保守黨的只有14%。這顯示保守黨已失盡民心，繼續管治國家的正當性成疑。

的確，部分支持約翰遜出選的議員仍認為約翰遜是領導英國的最佳人選。保守黨議員斯蒂芬森（Andrew Stephenson）表示，該黨需要約翰遜回來。「我希望他 （約翰遜） 確實參選。我認為辛偉誠或莫佩琳可以同樣成為保守黨的優秀領袖，但我認為在這場比賽中經驗最豐富、最久經考驗的候選人一定是約翰遜。」

有支持約翰遜的議員指他已「重生」了，居然還有「攝恤衫」。（AP）

約翰遜2.0：竟有「攝恤衫」

更可笑的是，支持約翰遜的議員指他（在下台兩個月、去完度假後？？）經已脫胎換骨。內閣辦公室部長、約翰遜任下財相查學禮（Nadhim Zahawi）更說成是「約翰遜2.0」。前貿易大臣杜德治（James Duddridge）形容：「他穿得很醒目。」（He was rather smartly dressed）；又另一位議員說，再度歸來的約翰遜居然有「攝恤衫」。

雖然約翰遜競選團隊周六開始已指，這位前首相已取得足夠100名議員提名，但英國BBC及《金融時報》等計算皆顯示，表明支持約翰遜的人遠未夠100。儘管約翰遜跟辛偉誠周六會談時，前者也聲稱已取得足夠支持，若進入最後一輪全國黨員投票，自己也可穩勝。但辛偉誠並未有被嚇窒，指其支持者是約翰遜的兩倍，堅持參選。

到了周日，約翰遜再跟莫佩琳會面時，約翰遜勸她退出以集中票源支持他，但莫佩琳反表示希望對方放棄角逐，又指即使自己退選，她的支持者（已確認的有30人）大多數會轉向支持辛偉誠。在兩位對手都拒絕讓步之下，約翰遜認為勝算不高，因此在周日晚宣布放棄參選。

雖然辛偉誠上台是保守黨的眼前最佳結果，但民間要求馬上舉行大選的聲音已非常強烈。（AP）

同時，辛偉誠的黨內支持者連日不斷施壓約翰遜「讓路」，已表態支持辛偉誠的北愛爾蘭事務大臣貝克（Steve Baker）表示向英國天空新聞表示，如果約翰遜成為首相，他很快就會被下議院黨門調查推翻。「這是注定的失敗，我們不能允許它發生。」

最終約翰遜自行宣布放棄角逐，並自稱以「國家利益」著想。這可謂盡見虛偽，但可以預期的是，就算辛偉誠的當選是最佳結局，但野心勃勃的約翰遜及其支持者在未來又豈會罷休？何況民間要求馬上舉行大選的聲音已非常強烈，保守黨眼前的團結依然脆弱無比，辛偉誠掌舵後這艘船可穩定前行多遠仍是難料。