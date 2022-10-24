露華濃Revlon可能將自美國紐交所除牌

面臨破產的美國化妝品公司露華濃（Revlon）的股票，可能很快就會從紐約證券交易所退市。目前紐約證券交易所已經暫停了露華濃A級普通股的交易。這組A級普通股預料會在退市後，在美國場外交易市場（OTC）交易。



露華濃星期六（10月22日）宣布，紐約證券交易所監管委員會的審查委員會已經在20日駁回了露華濃的掛牌上訴，而且也肯定紐約證券交易所在6月將露華濃普通股退市的決定。

擁有90年歷史的露華濃今年6月申請第11章破產保護。當時露華濃說，公司背負35億美元的債務，但公司手頭的現金太少，因此無法及時償還款項給化妝品供應鏈中的關鍵供應商。

雖然申請破產保護，當時露華濃說，公司取得5億7500萬美元的新貸款，是能夠讓公司「無限期」繼續經營。之後露華濃股票也曾短暫因為市場投資者對模因股票的興趣，以及空頭擠壓的交易，8月初曾出現一天股價猛飆近90％的走勢。

然而紐約證券交易所已經正式宣布不允許露華濃股票繼續掛牌交易，露華濃本身也發佈文告說，它預計公司股票將在「不久的將來」從交易所撤出，現在也已經「暫停交易」，看來露華濃退市的命運已成定局。暫停交易之前，露華濃上星期四（20日）的最後收市價是3.8999美元。

露華濃成立於1932年，當時適逢全球經濟大蕭條。它以賣美甲油開始，之後也售賣唇膏、彩妝等化妝品。露華濃在2016年收購了伊麗莎白・雅頓（Elizabeth Arden）。公司旗下其他品牌還包括Cutex和Almay，在全球150個國家都有銷售業務。

本文獲《聯合早報》授權轉載

