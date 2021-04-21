日本資生堂Shiseido這款化妝品疫市狂賺　新客源竟是成年男打工仔

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-21 17:49

新冠疫情把許多日本企業推向財務崩潰邊緣，卻讓男性美容業者意外拓展了客群。隨着日本商界在疫情下常開視訊會議，更多中年男性看不慣視訊畫面中的自己，開始化妝讓自己更上鏡。

東京男性化妝美髮服務業者Takumi Tezuka說，40歲到60多歲的日本男性商人，原本在疫情爆發前對化妝毫無興趣，現在卻有愈來愈多人到他的髮廊Ikemen-Works做造型。

日本化妝品大廠資生堂（Shiseido）也表示，一款男性化妝品銷量在疫情期間出現兩位數增長，原因是男性顧客在線上會議中不斷看到畫面上的自己，因此想要提升氣色。

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Tezuka說，在疫情之前，他大多數的客戶都是青少年和20多歲男性，但遠距工作模式擴大了他的客戶群，帶來更多商界顧客。

他指出，與許多追求形象大改造的年輕人不同，較年長的商人希望通過化妝，來展現稍微更好看的容貌。這些商界人士傾向花更多的錢，而且比20、30多歲的顧客更常定期消費。

日本男性美容業一直在擴大。根據日本市調機構富士經濟的數據，2018年日本男性化妝品市場規模6,000億日圓（55億美元），到2019年增至6,230億日圓（57億美元）。

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