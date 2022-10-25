美國聖路易斯市高校發生槍擊3死7傷　槍手被擊斃

美國密蘇里州聖路易斯市星期一（10月24日）發生校園槍擊案，造成包括槍手在內3人身亡，另有7人受傷。



當地警方稱，這起槍擊案發生在上午9時過後，地點位於聖路易斯市的中部視覺與表演藝術高中（Central Visual and Performing Arts High School）。案發後，學校和同一棟樓內另一所高中採取了緊急封校措施。

警員趕到後，發現多人受傷，隨即在校內與槍手對峙並將其擊斃。

聖路易斯市警察局局長薩克說，在中部視覺與表演藝術高中的九名傷者中，有兩人在被送醫後不治，其中包括一名成年女性和一名少女。在提到槍手時，薩克透露，嫌疑人看起來年齡約20歲，他在醫院被宣告死亡，作案動機仍在調查中。

圖為10月24日，位於聖路易斯市的中部視覺與表演藝術高中，警方已封鎖現場。（AP）

美國全國廣播公司報導說，在這起槍擊事件中遇害的成年女性是中部視覺與表演藝術高中的健康老師讓·庫茲卡，今年61歲。根據她的女兒說，她是在保護學生時中彈。警方尚未公佈另一名遇害者的身份資訊。

據《聖路易斯郵報》報導，中部視覺與表演藝術高中約有400名學生，同一棟樓內另一所高中約有300名學生，這兩所學校的大門在案發前皆為閉鎖狀態，且有保安值守，尚不清楚槍手是如何攜長槍進入大樓。

學校校長在得悉案情後立刻按照演練流程，通過擴音器向全校讀出代碼短語，暗示校內有槍手。不久後，校內響起了槍聲。

聖路易斯市市長在新聞發佈會上，對槍擊事件的受害者和家屬表達慰問。鐘斯說，如此「毀滅性和創傷性的情況」讓人心碎，學校應是安全的場所，絕不能讓家長們在送來子女後，還需擔心孩子的安危。

美國白宮新聞秘書尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）在記者會上譴責這起槍擊事件，稱其為毫無意義的暴力，並重申美國總統拜登已經呼籲國會儘快通過針對攻擊性武器的禁令以及旨在限制獲得槍支的措施，以停止槍支暴力帶來的禍患。

本文獲《聯合早報》授權轉載

