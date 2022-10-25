稱烏克蘭兒童應被淹死　俄國營電視台主持人遭停職

俄羅斯國營電視台今日俄羅斯（RT），主持人克拉索夫斯基（Anton Krasovsky）因在節目上失言，稱烏克蘭兒童應該被「淹死」，在10月24日遭暫停職務。



美國有線新聞網絡（CNN）24日報道，今日俄羅斯總編透過Telegram譴責克拉索夫斯基的發言，指團隊無法接受他的想法，宣布中止與他的合作關係。

克拉索夫斯基在今日俄羅斯電視主持自己的評論節目。在10月20日的廣播中，一位作家嘉賓指自己在1980 年代訪問烏克蘭時，有孩童向他表示「烏克蘭被莫斯科人佔領」，克拉索夫斯基回應稱，「他們應該被推落泰西納河（Tysyna）淹死」，或被推進小屋內燒死。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）23日在Twitter上轉貼片段，稱評論相當於「煽動激進種族滅絕」，呼籲各國禁播今日俄羅斯電視。

克拉索夫斯基24日通過Telegram稱，自己「未有看到界線」、「已非常尷尬」，並向電視台總編及「為此感到震驚的人」致歉。