稱烏克蘭兒童應被淹死 俄國營電視台主持人遭停職
撰文：張顥庭
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俄羅斯國營電視台今日俄羅斯（RT），主持人克拉索夫斯基（Anton Krasovsky）因在節目上失言，稱烏克蘭兒童應該被「淹死」，在10月24日遭暫停職務。
美國有線新聞網絡（CNN）24日報道，今日俄羅斯總編透過Telegram譴責克拉索夫斯基的發言，指團隊無法接受他的想法，宣布中止與他的合作關係。
克拉索夫斯基在今日俄羅斯電視主持自己的評論節目。在10月20日的廣播中，一位作家嘉賓指自己在1980 年代訪問烏克蘭時，有孩童向他表示「烏克蘭被莫斯科人佔領」，克拉索夫斯基回應稱，「他們應該被推落泰西納河（Tysyna）淹死」，或被推進小屋內燒死。
烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）23日在Twitter上轉貼片段，稱評論相當於「煽動激進種族滅絕」，呼籲各國禁播今日俄羅斯電視。
克拉索夫斯基24日通過Telegram稱，自己「未有看到界線」、「已非常尷尬」，並向電視台總編及「為此感到震驚的人」致歉。
Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022