曾在中國工作前美軍機師在澳洲被捕　面臨引渡至美國

澳洲警方10月21日拘捕一名曾在中國工作的前美軍機師兼飛行教練，他或會被引渡至美國。



英媒10月25日稱，澳洲警方10月21日在新南威爾斯州（New South Wales）小鎮奧蘭治（Orange）拘捕54歲的達根（Daniel Edmund Duggan）。

報道指，澳洲聯邦司法部發言人透過書面回應稱，澳方10月21日應美國的臨時拘捕要求，拘捕一名人士。目前有關美國拘捕令的細節，以及此人面臨的指控都被保密。

報道引述航空界消息人士指，達根是因為在華的工作而成為美國聯邦調查局（FBI）目標。

報道引述法庭記錄、兩名警方消息人士及達根的律師指，達根10月21日出庭。其中兩名消息人士指，達根被拒絕保釋，並被關押於監獄。達根11月會在悉尼出庭，到時法庭會考慮他的保釋申請。

內文提及，根據公司紀錄及航空界消息人士，達根在美軍服役10年後移居澳洲。他在澳洲經營名為Top Gun Tasmania的飛行體驗公司，僱用前美國和英國軍方機師為遊客提供體驗乘坐戰機的服務。3名機師說，達根曾在澳洲飛行表演上，駕駛前軍用飛機。

報道指，文件顯示，達根出售Top Gun Tasmania後，在2014年移居中國北京。達根在求職網站領英（LinkedIn）上的個人簡介顯示，他自2017年起在青島市工作，擔任一名航空諮詢公司的總裁。

報道指，根據香港公司紀錄，一位名叫Daniel Edmund Duggan的澳洲護照持有人2017年曾在香港註冊一間公司，但該公司2020年解散。