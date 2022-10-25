美起訴13中國公民　二人被指收買華為案情報　7人涉「獵狐行動」

美國司法部周一（24日）公開法庭文件，兩名中國公民被指為中國情報機構工作，企圖干預涉及一間中國電訊商的案件，並試圖收買機密信息，阻撓美國對涉事電訊商的刑事調查和起訴。雖然文件中未有提到公司名字，但有美媒指，參考資料清楚地表明該公司是華為。



據文件披露，涉案兩名中國公民分別為譯音姓何（Guochun He）和姓王男子（Zheng Wang），二人被指干預對華為的起訴，文件指，他們試圖收買一名處理該案的執法人員，以獲得案中證人、物證、新控罪等機密信息，司法部表示，其中一名被告為獲取這些信息，支付了大約 61,000 美元。

文件指，二人試圖收買的執法人員，其實是美國政府的「雙面間諜」，整個過程一直被有關方面監控。涉案二人仍然在逃，有關方面已發出逮捕令。

7人被指參與「獵狐行動」

美國司法部又提到，另外兩宗案件，當中共11名中國公民被起訴，其中4人涉嫌利用學術機構的名義，試圖採購敏感技術和設備，並干預「會讓中國政府感到尷尬」的抗議活動。另外7人被指參與中國的「獵狐行動」，其中二人已經被捕，他們涉嫌騷擾一名美國居民，恐嚇對方返回中國，並以「回國並自首是唯一出路」作威脅。