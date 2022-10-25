美國起訴13中國公民　北京：美方站在正義和法治對立面

美國司法部10月24日公布，他們起訴13名中國公民。美國司法部長加蘭（Merrick Garland）指一些中國人損害美國的司法。中國外交部發言人汪文斌25日回應指，美方所作所為站在正義和法治的對立面，破壞中美執法合作的基礎，也損害美方自身形象。



汪文斌表示，不了解有關案件的具體情況，他想強調，中方一貫要求中國公民遵守所在國法律法規，美國執法部門一些人抱持冷戰零和思維和意識形態偏見，一再捏造各種藉口和謊言污蔑抹黑中方，無理打壓中國企業，公然為中方逃犯提供庇護，阻擾破壞中國追逃追贓努力，讓美國淪為腐敗分子和不法之徒的避風港。

他稱中方敦促美方改弦更張，停止對中國的無端攻擊，中方將繼續維護中國公民正當合法權益。

美國司法部24日公開法庭文件，稱兩名中國公民被指為中國情報機構工作，企圖干預涉及中國電訊設備製造商華為的案件，並試圖收買機密訊息，阻撓美國對涉事電訊商的刑事調查和起訴。

至於另外兩宗案件，共有11名中國公民被起訴，其中4人涉嫌利用學術機構的名義，試圖採購敏感技術和設備，並干預「會讓中國政府感到尷尬」的抗議活動。另外7人被指參與中國的「獵狐行動」。