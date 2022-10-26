向烏克蘭的支援如無底深潭　3500億美元歐盟可以說到做到？

德國與歐盟在10月25日召開重建烏克蘭會議，總理朔爾茨（Olaf Scholz）呼籲推動「新馬歇爾計畫」協助烏克蘭。世界銀行估算烏克蘭損失高達3500億美元，隨着戰爭持續，烏克蘭戰爭的大坑恐怕會成為重擔。



俄烏戰機至今超過7個月，歐美對烏克蘭的資助源源不絕。歐盟過去至今已向烏克蘭提供總值190億歐元的財政支援，其中120億歐元是貸款。連同美國的80億美元，烏克蘭已從歐美獲得了約270億美元的支援。

圖為10月25日，烏克蘭總統澤連斯基透過視像，在德國舉行的重建烏克蘭的會議上發言。（AP）

世界銀行估算烏克蘭損失高達3500億美元，重建需要更多的費用。一如歐盟歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）亦說道，這不是一個國家或聯盟可以單獨負擔，需要所有人的參與。

然而戰爭仍在持續，面對龐大且可能增加的支出，烏克蘭的支援就像無底深潭。烏克蘭表示需要每月40到50美元的援助，但沒人會希望重建一個隨時被炸毀的基建設施。

而且歐盟國家的經濟規模不一樣，歐盟國家投入援助比例亦有所分配。有評論指出，口頭上各國都會支持，但實際運作將出現障礙。

根據德國基爾世界經濟研究所（Kiel Institute）數字，德國確實向烏克蘭提供了 10億歐元的雙邊贈款，並承諾提供大約相同數量的人道主義和軍事援助，總額達33億歐元，比任何歐盟國家都要多。

圖為10月25日，德國總理朔爾茨與歐盟歐盟執行委員會主席馮德萊恩，出席在德國舉行的重建烏克蘭會議。（AP）

但以經濟規模作比較，33億歐元僅佔德國GDP的0.085%，其他較貧窮的如波蘭及立陶宛，提供的援助都接近0.5%，愛沙尼亞和拉脫維亞的支援更接近其GDP的1%。

這些支援不能作為無償饋贈，如最初德國不願為補貼的歐盟貸款提供預算擔保。最終德國還是屈復了，但延誤了對烏克蘭的援助，烏克蘭和美國官員稱這是「不可接受的」。

德國呼籲建立新馬歇爾計劃，支援烏克蘭重建。但面對各國正就能源價格上漲、通貨膨脹及各國政治等的影響，由制訂具體計劃，實施到款項交予烏克蘭手中需要多長的時間依然未明。