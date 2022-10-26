辛偉誠上任｜首日即與澤連斯基通話　承諾堅定地支持烏克蘭

英國新首相辛偉誠（Rishi Sunak）上任首日即與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通電話，強調英國會堅定地支持烏克蘭。



英國政府發言人透露，辛偉誠昨日（25日）下午與澤連斯基通話，表示英國在他任首相期間，對烏克蘭的支持將會是歷來最強，澤連斯基可寄望他的政府一直給予支持。

辛偉誠又提及國際原子能機構在烏克蘭工作的重要性，確保核安全和提供透明度。二人都同意透過繼續實施經濟制裁，藉此再向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的「野蠻政權」施壓。

還有，辛偉誠向澤連斯基表示，希望他們能盡快親自會面。澤連斯基則恭賀辛偉誠當選。

辛偉誠10月25日正式上任後，內閣洗牌，商務大臣李思銘（Jacob Rees-Mogg）等人已宣布離職。政府同日陸續公布內閣名單，包括侯俊偉（Jeremy Hunt）留任財相、藍韜文（Dominic Raab）出任副首相等。

英國政府公布的內閣成員名單（部份）：

財政大臣：侯俊偉（Jeremy Hunt）留任

外交大臣：祁湛明（James Cleverly）留任

內政大臣：柏斐文（Suella Braverman）在辭職不足一周後，回歸擔任內相

國防大臣：華禮仕（Ben Wallace）留任

司法大臣及副首相：藍韜文（Dominic Raab）上月離職後，如今回巢

商務大臣：夏博思（Grant Shapps）從內相轉任此職位

下議院領袖：莫佩琳（Penny Mordaunt）繼續擔任此職

地方發展、房屋及社區大臣：高文浩（Michael Gove）7月被約翰遜辭退，如今再出任同一職位。