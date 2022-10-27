聯合國：各國氣候承諾仍未達到限制攝氏1.5度以內目標

距離聯合國氣候變化大會（COP27）開幕不到兩週時間，聯合國星期三（10月26日）表明，國際氣候承諾仍遠未達到將全球變暖限制在1.5攝氏度以內的目標。



這份由聯合國氣候變化委員會發布的評估報告指出，儘管各國正在努力將全球溫室氣體排放曲線「向下彎曲」，但這些努力仍不足以在本世紀末，將全球升溫限制在關鍵的1.5攝氏度以內。

由於地球在僅升溫1.2攝氏度後，就受到了熱浪、風暴和洪水的打擊。專家認為，世界仍然沒有採取足夠緊迫的行動來遏制溫室氣體排放。

這份報告分析了《巴黎協定》193個締約國的氣候行動計劃——既國家自主貢獻（NDC）的更新或新的目標計劃。

聯合國氣候變化委員會執行秘書斯蒂爾（Simon Stiell）表明，截至報告發表，193個締約國中只有24國更新了氣候計劃，這是「令人失望」的。

斯蒂爾說：「我們的減排規模和速度還遠遠達不到1.5攝氏度內的目標所需水平。為了保持這一目標，各國政府現在就需要加強他們的氣候行動計劃，並在未來八年內實行。」

斯蒂爾呼籲各國政府在11月6日至18日COP27大會開幕前，根據《巴黎協定》的氣候溫度目標，重新審視和加強國內的碳減排計劃。

聯合國氣候專家指出，與2010年的水平相比，全球到2030年的排放量需要下降45%，才能實現《巴黎協定》的減排目標。

本文獲《聯合早報》授權轉載

