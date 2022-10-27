荷蘭稱中國在荷設「警察站」　北京：是涉僑事務海外服務站

荷蘭外交部表示，接報中國在境內最少設置了兩個非正式的「海外警察站」，用以騷擾身處當地的異見人士。外交部稱有關做法非法，將展開調查。



有關指控由總部設在西班牙的非政府組織Safeguard Defenders提出，組織在9月一份報告，指中國政府在海外開了54個「海外警察站」，橫跨21個國家25個城市，大部分在歐洲，其中兩個在荷蘭。

報告指這些服務站的部分目的，是為了「說服」中國的異見人士回國。

荷蘭媒體後報道，中國異議分子王靖渝年初在荷蘭曾收到自稱任職於中國「海外警察服務中心」的電話，敦促他返回中國解決問題，並要為父母著想。

荷蘭外交部在一份聲明中表示，有關做法屬非法，荷蘭亦未獲中方知會其行動，將會調查事件。

在北京，外交部發言人汪文斌26日稱，「至於你提到的所謂「國外警察站」，其實是涉僑事務海外服務站。據了解，受新冠肺炎疫情影響，不少海外中國公民無法及時回國辦理駕駛證換領等業務。為解決旅居海外僑胞實際困難，中國地方有關部門開通了網上辦證服務平台。服務站主要目的是協助當地有需要的中國公民在線辦理中國駕駛證期滿換證體檢等服務。具體情況你可以向中方主管部門詢問。」