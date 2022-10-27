戴琪談美中貿易關係　強調公平重要性

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）10月26日晚表示，美中存在激烈競爭，雙邊關係帶來的不安全感、脆弱性增加，各界對全球經濟運作、美中貿易公平競爭的信心也都減弱，必須直接面對癥結所在。



根據美中關係全國委員會（NCUSCR），在紐約廣場酒店（The Plaza New York）舉行的年度晚宴上，曾任美國財長的美中關係全國委員會主席雅各布・盧（Jacob J. Lew）與戴琪就中美貿易關係的未來對話。

台媒引述戴琪稱，全球經濟以公平方式運作，但近年各界對國際貿易體系信心減弱，大家視為理所當然的全球經濟運作被嚴重擾亂，「美中貿易關係公平競爭帶給外界的信心也減弱了，這影響甚鉅，為恢復信心，我認為我們必須好好處理美中經貿關係那個層面」。

HAPPENING NOW: @NCUSCR Chair and former U.S. Secretary of the Treasury Jacob J. Lew interviews @USTradeRep @AmbassadorTai on the future of U.S.-China trade relations at the National Committee’s 2022 Gala Dinner. pic.twitter.com/j3Bx3lwRux — National Committee on U.S.-China Relations (@NCUSCR) October 26, 2022

戴琪說：「有一段時期，包括美國很多人在內的外部世界希望見到中國經濟、政治改革，卻沒有實現。我認為這是（中國）選擇的結果。」

她還提到，近10年前，中國市場的外商開始公布報告，顯露對經商環境每況愈下的擔憂與焦慮。直到現在，這些外商仍關切中國國營企業在經濟扮演的角色、補貼作為等議題。