中國國防部要求美國停止對台軍售與軍事聯繫

中國國防部10月27日下午舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校答記者問。



記者稱據台媒報道，第21屆「美台國防工業會議」近日落幕。台消息人士透露，美可能於年底前宣布多項對台軍售項目。請問對此有何評論？

譚克非稱一段時間以來，美方一再違背不支持「台獨」的政治承諾、屢屢打「台灣牌」干涉中國內政，甚至發出助台「以武拒統」的錯誤訊號。美方這些惡劣行徑嚴重損害中國國家主權安全，嚴重威脅台海和平穩定，給中美兩國兩軍關係帶來重大戰略風險，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。中方對此表示嚴重關切、堅決反對。

他稱，今年是中美「八・一七」公報發表40周年。當年美方在公報中明確承認世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，明確承諾不尋求執行長期向台灣出售武器的政策，逐步減少對台軍售直至問題最終解決。白紙黑字、一清二楚。但事實上，美方一再背棄所作承諾。特別是近年來，美方虛化、掏空一個中國原則，不斷策動對台軍售，給中國實現和平統一製造障礙。

他稱，台灣的安全，歸根到底要靠兩岸關係和平發展。美方的對台軍售行徑，只會推高台海緊張局勢和衝突對抗風險。中方敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫，不要在台灣問題上一錯再錯。中國人民解放軍密切關注台海形勢，將繼續採取有力措施，堅定捍衛國家主權和安全利益。