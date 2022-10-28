意大利部長稱不會依賴中國貿易或科技

意大利新任工業部長烏爾索（Adolfo Urso）10月27日稱，該國不會依賴中國的貿易或科技，並會保護具有戰略意義的部門。他是在被問及有關德國最近決定允許中國遠洋海運集團子公司中遠海運港口入股漢堡港口一事時作出回應。



德國內閣會議26日正式批准中遠海運港口入股漢堡港口物流公司（HHLA）福地（Tollerort）貨櫃碼頭的計劃。即是中遠海運集團將獲得貨櫃碼頭24.9%的股份，惟非之前計劃的35%。

HHLA也在意大利的里雅斯特（Trieste）港口經營碼頭。

烏爾索出席一個在羅馬舉行會議時向一名記者稱，意大利不會把自己交到中國人手中。他稱，如其他國家打算將其對能源的依賴（對俄羅斯能源的依賴），轉向對中國的科技，或某種程度上在商業的依賴，意大利將不會跟隨他們。

烏爾索是意大利兄弟黨（Brothers of Italy）高層人士。該黨領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）10月21日宣布成功合組執政聯盟，她成為當地史上首名女總理。

意大利2019年時是首個與中國簽署一帶一路備忘錄的七國集團（G7）成員。不過此後無甚進展。梅洛尼在選舉舉行前稱不會尋求推動這個倡議。