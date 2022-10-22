意大利女總理梅洛尼成功組閣　二戰後再有極右政府上台

意大利兄弟黨（Brothers of Italy）領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）10月21日宣布成功合組執政聯盟，令她成為當地史上首名女總理，亦是自二戰後以來，再次有極右政府上場。



美聯社及《衛報》報道，梅洛尼與盟友聯盟黨黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）及意大利力量黨（Forza Italia）創辦人兼前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）與總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）會面，她之後表示，已準備盡快組閣。

意大利在9月25日的大選中，右翼勢力取得大多數議席，其中意大利兄弟黨的得票最多，令梅洛尼成為總理大熱人選。而聯盟黨副領袖、現任經濟發展部長焦爾傑蒂（Giancarlo Giorgetti）則可能成為經濟部長；貝盧斯科尼的副手塔亞尼（Antonio Tajani）出任外相的呼聲甚高。

新內閣會在22日宣誓就職，不過將隨即面對一大堆難題，包括經濟衰退的威脅、能源價格急升，以及俄烏戰爭等。另外外界同時關注執政聯盟能否長期運作，主要原因源於貝盧斯科尼在俄往戰爭上支持俄羅斯，並稱與俄國總統普京（Vladimir Putin）關係密切，又公開批評梅洛尼專橫和傲慢。

梅洛尼之後強調，新政府立場會完全親北約和歐洲，重申拒絕認同這兩點的人將無法在政府立足。塔亞尼亦曾在20日到比利時布魯塞爾與歐盟官員會面，表明意大利力量黨譴責俄羅斯入侵烏克蘭的立場不變。