馬斯克入主Twitter即炒領導層　目的實現「自由言論廣場」？

馬斯克入主Twitter，隨即清理門戶把主要領導層革職。這一定程度是為報私仇，也是為兌現馬斯克要實現其「自由言論廣場」的理想。



根據美媒報道，已知被革職的包括了行政總裁阿格拉瓦爾（Parag Agrawal），財務總監Ned Segal、法律、政策和信託主管蓋德（Vijaya Gadde）和總法律顧問Sean Edgett。

對於把阿格拉瓦爾和蓋德等人的革職，外界對此不感意外。特別是蓋德，她被《財富》雜誌描述為Twitter高管團隊中最有權勢的女性，是主導Twitter封鎖前總統特朗普（Donald Trump）及極右主義者的言論和帳戶的重要人物。

在４月馬斯克收購Twitter的消息傳出後，馬斯克公開批評蓋德在Twitter言論管控的角色，引來蓋德及其他人的反擊。雙方的爭論未曾止息，亦示意了當馬斯克入主Twitter後，蓋德領導的審查團隊幾乎肯定會被解散。

圖為4月26日，馬斯克的個人Twitter帳戶。馬斯克一直是Twitter的大戶，有超過8000萬人的粉絲。（AP）

Twitter未來發展

馬斯克一直是Twitter的忠實大戶，擁有超過8000萬名的追隨者。雖然不知道他何時開始考慮建立自己的言論廣場，但在Twitter於2020年開始就針對前總統特朗普（Donald Trump），封鎖其言論或假消息時，引起了馬斯克的不滿。

馬斯克自稱是「絕對言論自由主義者」，反對Twitter封鎖特朗普或其他極右主義者的帳戶。外界認為他有意借Twitter建立自己的言論廣場，這會同時改變Twitter的生態，以不同方向發展。

馬斯克除了是電動車生產公司的老闆，也是航天公司SpaceX、隧道公司Boring Company、人工智能公司OpenAI等多間公司的創始人兼老闆。今天他收購了Twitter，馬斯克將如何利用這數億人交流的平台，引人注目。