萬聖節2022｜10月31日西方「鬼門關大開」但其實不是「萬聖節」?

部份古代西方人與中國古人一樣，相信鬼門關每年都會打開。這信仰演變成現今的慶祝活動，因此一些民眾會在10月31日晚打扮成各種妖魔鬼怪或卡通角色，與親友一起慶祝「萬聖節」。其實這晚不是「萬聖節」，而是「萬聖夜」（Halloween）。



「萬聖夜」和「萬聖節」是什麼？它們有什麼分別？它們又是如何演變成現今的慶祝活動的呢？它們其實都是源自西方古代凱爾特人（Celts）的節日。「萬聖夜」是指10月31日晚，「萬聖節」是11月1日。

在約公元前500年，一群凱爾特人住在歐洲西北部的一個島嶼上（即現今的愛爾蘭）。他們在11月1日慶祝新年來臨，並將這天稱為「夏末節」（Samhain，又名薩溫節）。

萬聖節：圖為2017年10月31日，美國名模Heidi Klum（中）與其他人打扮成喪屍，在紐約市舉辦萬聖夜派對。（Getty）

他們相信在過渡至新一年期間，分隔活人世界及死人的世界之間的門會打開，一些最近死去的、靈魂被困在陽間的人會被釋放，靈魂可前往陰間。這些鬼魂前往陰間之前，會於晚上在活人世界出沒。而「夏末節」前一晚、即10月31日晚，是最多鬼魂在街上遊蕩的時候。

凱爾特人的10月31日晚，其實與中國的農曆七月盂蘭節（鬼節）有點相似。與古代中國人一樣，這些西方人也有發明一些儀式來在「鬼節」期間保護自己。

凱爾特人會穿上特別的服飾及化妝、將自己打扮成鬼怪，令真正的鬼魂不知道他們其實是活人。他們也會點燃篝火及由大頭菜製成的燈籠來嚇走鬼魂。

若這些方法都不奏效，他們還有最後一招，就是準備一袋食物來供鬼魂享用，希望它們之後能乖乖「上路」、前往陰間。

這些儀式與現代人在10月31日晚的慶祝活動相似。古代凱爾特人覺得在11月1日之後，他們就須面對寒冷、黑暗、而且食物短缺的冬季，因此他們也將10月31日晚視作冬季前最後一次旨在加強社區聯繫的大型聚會，希望令大家之後能同心協力地渡過冬季。

萬聖節：圖為2014年10月30日，德國柏林一個水族館內，潛水員餵飼海洋生物時，打扮成骷髏並手持南瓜燈籠。（Getty）

凱爾特人的「夏末節」前夜變成現今的「萬聖夜」前，這節日其實還經歷過天主教神職人員的改造，以及融合美國人的文化。

天主教神職人員在約公元300年來到凱爾特人身處的島嶼（即現今的愛爾蘭）。他們將凱爾特人的儀式變成基督徒的節日，包括將11月1日改名為「萬聖節」（All Saints Day，又稱諸聖節、諸聖日），並在這天紀念全體聖人。

惟凱爾特人依然相信鬼門關開、依然保留他們在10月31日晚的「嚇鬼」儀式，只是為了配合天主教日曆，他們將10月31日晚稱為萬聖節前夜（All Hallows Eve），其後這晚變成現今的「萬聖夜」（Halloween）。

一些愛爾蘭人後來在1800年代移民到美國，並將他們的10月31日晚習俗帶到當地。「萬聖夜」於是成為美國的節日之一，但它的宗教色彩減少，民眾較少在這天想起聖徒和罪人，更多人打扮成鬼魂和妖精。他們也在南瓜上雕刻鬼臉、取代古凱爾特人的大頭菜燈籠。美國人為讓兒童遠離粗暴的惡作劇、改為參與看來較有益的活動，因此發明出「不給糖就搗蛋」（Trick-or-treating）遊戲。兒童在參與這遊戲時，會挨家挨戶地索要糖果，若有人拒絕向他們提供糖果，他們就會搗蛋。

萬聖節：圖為2017年10月30日，美國白宮職員為慶祝萬聖夜而在白宮外牆掛滿蜘蛛網和蜘蛛裝飾，時任總統特朗普和妻子一起向小朋友派發餅乾。（Getty）

經過美國人的改造後，這些活動演變成現代人的「萬聖夜」慶祝活動。