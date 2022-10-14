日本大阪環球影城草叢再發現人骨 萬聖節將至 遊客人心惶惶
撰文：聯合新聞網
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大阪環球影城園區在10月12日驚傳發現疑似人骨的物體。在相關人員立刻報警處理後，日本警方也旋即展開搜查。
而10月13又在園區內，陸續發現疑似新的骨頭、衣物碎片等物品，令遊客們感到相當不安。
根據日本媒體《FNNプライムオンライン》報道，警方在10月13日持續搜查環球影城的草叢地帶，並且運來了梯子輔助。結果當天又發現了數個像是人骨一樣的物品，還有只剩一隻的黑色襪子。這些都被警方做為證物保管，預計在往後進行司法解剖分析。
日本環球影城是馳名海內外的知名遊樂園，在疫情前一年約有1450萬人入場。這幾年受到疫情波及，生意大受影響。近來園區舉辦三年來的首次萬聖節活動，本應是吸引人氣回籠的大好時機，卻傳出像這樣的意外，讓遊客們人心惶惶。
有廣島來的遊客就坦承「感到有些害怕」，也有不少網友們認為：
．「如果是當場倒地的遊客，應該早就有人發現了吧」
．「這個萬聖節也太刺激了」
．「監視攝影機沒拍到嗎」
．「感覺是一件獵奇的殺人案」
．「入場者和離場者數量對不起來的都市傳說難道是真的」
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