佩洛西宅邸遭人闖入　丈夫遭暴力毆打　歹徒被捕

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西及佩羅國等）的辦公室稱，她的宅邸遭人闖入，她的丈夫保羅・佩洛西（Paul Pelosi）被毆，歹徒已被捕。



佩洛西發言人哈米爾（Drew Hammill）在聲明中表示，襲擊者在美國時間10月28日早上闖入佩洛西與丈夫位於三藩市的家中。文中指出，歹徒已被捕，其姓名尚未被公開，他的犯案動機仍在調查中。

英國廣播公司（BBC）28日稱，襲擊發生時，佩洛西不在家中。

哈米爾的聲明稱，現年82歲的保羅・佩洛西已被送醫，接受一流的醫療照護，預計將完全康復。

聲明內文稱：「議長和她的家人對有份應對此事急救人員和醫療專業人員表示感謝，並在此時要求外界給予一點私穩。」

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）28日稱，三藩市警察局未有即時回應CNBC的置評請求。

保羅・佩洛西5月28日因酒後駕車被定罪。這位創投投資者8月認罪，並被判處5天監禁。

佩洛西她2021年獲得第四個眾議院議長任期。她是繼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）之後，美國總統第二順位繼承人，因此是美國政壇第三號人物。