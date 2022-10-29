佩洛西丈夫遇襲　美媒：歹徒曾高呼「南西在哪裏？」

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西或波洛西）位於三藩市的寓所10月28日遭闖入，她的丈夫保羅・佩洛西（Paul Pelosi）被一名歹徒用鎚仔襲擊。目前未知歹徒的犯案動機，但當地多個傳媒消息指，保羅遇襲前，歹徒曾高呼「南西（Nancy）在哪裏？」



美聯社、CNBC及天空新聞（Sky News）等傳媒引述多名消息人士報道，事發於當地時間28日凌晨2時左右，歹徒手持鎚仔從後門進入佩洛西的家中，並向保羅高聲問及佩洛西的行蹤後，再毆打對方。

三藩市警方表示，警員2時27分接報到場時，發現歹徒和保羅都各自手持鎚仔，歹徒搶走保羅的鎚仔，再毆打對方。執法人員於是隨即上前對付歹徒，並起訴他企圖謀殺、以致命武器襲擊、虐待長者等罪名。

當局指疑犯是42歲的德帕普（David Depape），目前仍被扣押。有傳媒指出，德帕普曾在網上張貼多項陰謀論，包括2020年總統大選、國會騷亂及疫情等內容。

至於82歲的保羅則身受多處損傷，現時留院接受治療，佩洛西的發言人指，保羅可以完全康復。

佩洛西在美國政壇排行第三，僅次於總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris），如果她當時在三藩市家中，就會有隨扈在場提供保護，但保羅的身份則不足以單獨獲得相關待遇。