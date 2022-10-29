佩洛西老公「借尿遁」報警　美媒：歹徒想要等到她

一名歹徒10月28日闖入美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西或波洛西）位於三藩市的豪宅，她的丈夫保羅・佩洛西（Paul Pelosi）被他用鎚仔襲擊。隨着時間推移，愈多案發過程的細節被公開。



美國眾議院議長佩洛西位於三藩市的寓所10月28日遭闖入，他的丈夫遇襲送院接受手術，疑犯當場被捕。事件令人輕易聯想到2021年1月國會山莊暴亂事件，政界人士的安全保障，看來並無外界所認為的那麼充足。圖為2022年10月28日，國會山莊外的樹葉已轉紅。（AP）

美媒引述消息人士稱，疑犯德帕普（David Depape，42歲）在等待佩洛西出現之際，嘗試將保羅綑綁起來。

三藩市警方稱，警員2時27分接報到場時，發現歹徒和保羅都各自手持鎚仔，歹徒搶走保羅的鎚仔，再毆打對方。執法人員於是隨即上前對付歹徒，並起訴他企圖謀殺、以致命武器襲擊、虐待長者等罪名。

美國政治新聞網站《政治報》（Politico）28日引述一位知情人士透露，保羅曾對德帕普說，他必須去洗手間。保羅進入洗手間後撥打了911報警。他的電話之前一直在那裏充電。

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佩洛西疑是目標

歹徒犯案動機迄乞仍未公開，但當地多個傳媒消息指，保羅遇襲前，歹徒曾高呼「南西（Nancy）在哪裏？南西在哪裏？」英國廣播公司（BBC）10月28日稱，襲擊發生時，佩洛西不在家中。

《政治報》稱當時的情況令人輕易聯想到2021年1月6日國會山莊發生的暴亂。當時在國會大樓外，部份暴動分子叫喊着：「把她（裴洛西）帶出來！」

佩洛西發言人哈米爾（Drew Hammill）發聲明稱，現年82歲的保羅的頭部手術已成功，醫生已修補骨折部份，以及治療其他在襲擊中所受的嚴重傷害、包括右臂及右受的傷。他稱預計保羅將全面康復。

圖為2019年12月，佩洛西與她的丈夫保羅，出席國務院的一個晚宴。（AP）

當局指疑犯是42歲的德帕普（David Depape），目前仍被扣押。他被落案控以謀殺未遂、使用致命武器襲擊與虐待長者等罪名。警方正調查德帕普襲擊佩洛西的動機。

據當地報章消息，德帕普是裸體主義者，同時相信極右陰謀論。

報道稱他在近日於網上發布的博客文章，都圍繞着外星人、共產主義者、宗教少數群體、變性人和針對社會精英的陰謀論。

其中一篇在8月24日發表，名為「Q」的文章中，寫着他相信美國是由一個兒童性販子、戀童癖和專獵殺嬰兒的食人族的地下集團統治着。這是典型美國極右、QAnon等集團支持者相信的陰謀論。

在其他網站上，德帕普發表了有關新冠疫苗及戴口罩的陰謀論，質疑氣候變化是騙局，又稱2020年反對特朗普（Donald Trump）在大選中勝利的人應被拖到街上槍斃。在一篇文章他展示了被繪畫成殭屍的前民主黨國務卿希拉里（Hillary Clinton）吃人肉的插圖。

德帕普還發表了其他包括反猶太人的文章，聲稱猶太人資助了希特拉在德國的崛起，又稱俄烏戰爭中烏克蘭死的人愈多，猶太人購買的土地就能更便宜云云。

圖為2013年，9年前的德帕普。他曾參與支持裸體主義而在居住區活動。（AP）

保羅・佩洛西5月28日因酒後駕車被定罪。這位創投投資者8月認罪，並被判處5天監禁。

佩洛西位於三藩市的住宅也曾於2021年1月1日被人蓄意破壞。當時她的住宅車庫閘門被人用油漆寫上$2K、「取消租金」（Cancel Rent）、「我們想要所有東西！」（We want everything！）等字句。他們更將紅色漆油倒在閘門外的地板，又將一個豬頭放在地上。

美國電視新聞台ABC7 News於2021年1月3日稱，可能是有人不滿國會議員未能為民眾爭取足夠的救濟措施，不能改善他們在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下的生活，他們因此藉破壞佩洛西的住宅來泄憤。

佩洛西在美國政壇排行第三，僅次於總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris），如果她當時在三藩市家中，就會有隨扈在場提供保護，但保羅的身份則不足以單獨獲得相關待遇。