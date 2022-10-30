韓國梨泰院人踩人至少149死　一名中國公民遇難

韓國首爾梨泰院10月29日的萬聖節派對演變成大規模人踩人事件，造成至少149人喪生，76人受傷。死者中確認有一名中國公民。



據央視報道，在踩踏事故發生後，中國駐韓國大使館對此高度重視，立即啟動應急機制，連夜聯繫韓警方及消防等相關部門了解事故原因及死傷者國籍信息，同時密切關注網絡和社交媒體平台是否有中國公民求助情況。截至目前，已確認一名中國公民死亡。

中國駐韓國大使館已要求韓方做好相關善後，並與遇難者家屬取得聯繫，向其表示慰問並將提供積極協助。

現場人流太多影響救援進度

《朝鮮日報》30日報道，首爾消防部門在當地時間29日晚上10時24分接獲梨泰院地區發生人踩人報告，龍山及中部消防局在不足十分鐘之內派出所有救護車到場，其中龍山消防局更與意外現場只有數街之隔，但當地有超過10萬人聚集，令救護車寸步難行。

報道亦提到，意外現場是一條小巷，救援人員需穿過人山人海才到場，最終他們在接報後一小時始正式開始拯救工作。不過即使他們與警方安排傷者離開，現場道路的擠塞問題仍未解決，截至30日凌晨零時30分，只有一條行車線可以使用，令送院時間進一步受阻。

多國政要發聲

多國政要也相繼表示哀悼，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）稱：「在這個非常讓人痛心的時刻，我們的心與所有韓國人在一起。」

Horrific news from Seoul tonight.



All our thoughts are with those currently responding and all South Koreans at this very distressing time. — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 29, 2022

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）用韓文與法文在Twitter表示，他就梨泰院的悲劇向首爾市民和韓國國民表示哀悼，稱法國與他們同在。

이태원 참사에 서울 시민들과 한국 국민들께 위로의 말씀을 전합니다. 프랑스는 여러분 곁에 있습니다. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 29, 2022

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，他代表加拿大民眾向韓國國民致以最深切的哀悼，希望那些受傷的人能夠快速完全康復。

On behalf of Canadians, I’m sending my deepest condolences to the people of South Korea today, following a deadly stampede in Seoul. I’m thinking of everyone affected by this tragedy, and wishing a fast and full recovery to those who were injured. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 29, 2022

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）稱：「對於在首爾市中心發生的可怕事件深感悲痛。本來應該慶祝的事情變成一場悲劇，造成那麼多年輕人傷亡。在這艱難的時刻，我們將與韓國國民在一起。」

Deeply saddened by the terrible events in central Seoul. What meant to be a celebration turned into a tragedy with so many young casualties.



We are with the people of the Republic of Korea at this difficult moment. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 29, 2022

美國白宮聲明稱「這是一場悲劇」，總統拜登（Joe Biden）與其妻子吉爾（Jill Biden）向遇難者家屬表示「最深切的哀悼」。

拜登表示：「我們兩國之間的聯盟從未像現在這樣充滿活力、如此重要，我們兩國人民之間的聯繫也比以往任何時候都更加緊密。在這個悲痛的時刻，美國與韓國站在一起。」

韓國首爾梨泰院10月29日發生人踩人事件。圖為美國白宮網站截圖。白宮聲明形容事件為一場悲劇。（美國白宮）

除拜登外，美國務卿布林肯（Antony Blinken）與白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）也就事件Twitter發文。

We were deeply saddened to learn of the deadly stampede today in Seoul. We send our thoughts and deepest condolences to the family and friends of the deceased and injured, as well as to the people of the ROK as they mourn this horrific tragedy. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 29, 2022

布林肯稱：「得知今天在首爾發生的致命人踩人事件，我們深感悲痛。」他又向遇難者和傷者的家人和朋友，以及韓國國民致以最深切的哀悼。

The reports out of Seoul are heartbreaking. We are thinking about all those who lost loved ones and hoping for a quick recovery for those injured. The United States stands ready to provide the Republic of Korea with any support it needs. — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) October 29, 2022

沙利文稱，有關首爾的報道令人心碎，美國準備好向韓國提供所需要的任何支持。