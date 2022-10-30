韓國梨泰院人踩人至少149死　一名中國公民遇難

撰文：成依華
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韓國首爾梨泰院10月29日的萬聖節派對演變成大規模人踩人事件，造成至少149人喪生，76人受傷。死者中確認有一名中國公民。

據央視報道，在踩踏事故發生後，中國駐韓國大使館對此高度重視，立即啟動應急機制，連夜聯繫韓警方及消防等相關部門了解事故原因及死傷者國籍信息，同時密切關注網絡和社交媒體平台是否有中國公民求助情況。截至目前，已確認一名中國公民死亡。

中國駐韓國大使館已要求韓方做好相關善後，並與遇難者家屬取得聯繫，向其表示慰問並將提供積極協助。

現場人流太多影響救援進度

《朝鮮日報》30日報道，首爾消防部門在當地時間29日晚上10時24分接獲梨泰院地區發生人踩人報告，龍山及中部消防局在不足十分鐘之內派出所有救護車到場，其中龍山消防局更與意外現場只有數街之隔，但當地有超過10萬人聚集，令救護車寸步難行。

報道亦提到，意外現場是一條小巷，救援人員需穿過人山人海才到場，最終他們在接報後一小時始正式開始拯救工作。不過即使他們與警方安排傷者離開，現場道路的擠塞問題仍未解決，截至30日凌晨零時30分，只有一條行車線可以使用，令送院時間進一步受阻。

多國政要發聲

多國政要也相繼表示哀悼，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）稱：「在這個非常讓人痛心的時刻，我們的心與所有韓國人在一起。」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）用韓文與法文在Twitter表示，他就梨泰院的悲劇向首爾市民和韓國國民表示哀悼，稱法國與他們同在。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，他代表加拿大民眾向韓國國民致以最深切的哀悼，希望那些受傷的人能夠快速完全康復。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）稱：「對於在首爾市中心發生的可怕事件深感悲痛。本來應該慶祝的事情變成一場悲劇，造成那麼多年輕人傷亡。在這艱難的時刻，我們將與韓國國民在一起。」

美國白宮聲明稱「這是一場悲劇」，總統拜登（Joe Biden）與其妻子吉爾（Jill Biden）向遇難者家屬表示「最深切的哀悼」。

拜登表示：「我們兩國之間的聯盟從未像現在這樣充滿活力、如此重要，我們兩國人民之間的聯繫也比以往任何時候都更加緊密。在這個悲痛的時刻，美國與韓國站在一起。」

韓國首爾梨泰院10月29日發生人踩人事件。圖為美國白宮網站截圖。白宮聲明形容事件為一場悲劇。（美國白宮）

除拜登外，美國務卿布林肯（Antony Blinken）與白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）也就事件Twitter發文。

布林肯稱：「得知今天在首爾發生的致命人踩人事件，我們深感悲痛。」他又向遇難者和傷者的家人和朋友，以及韓國國民致以最深切的哀悼。

沙利文稱，有關首爾的報道令人心碎，美國準備好向韓國提供所需要的任何支持。

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