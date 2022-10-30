韓國梨泰院人踩人｜三年來首次無口罩戶外派對　10萬人湧至狂歡

韓國首爾梨泰院10月29日一個萬聖節派對在韓國時間10時30分發生「人踩人」意外，韓聯社稱50人心臟驟停。由於現場傷者眾多，大多人疑似心肺停頓，142輛消防車到場搶救傷者。事故發生在梨泰院路漢密爾頓酒店旁邊一條小巷，當地一帶是有眾多酒吧、餐廳及商店的新興年輕人蒲點。

The very moment when people were being crushed by the weight of the other people on top of the others in Itaweon in connection to a Halloween party. #Itaewon #이태원 #이태원사고 #압사사고 pic.twitter.com/bDvxepltnM — 모자이크 (@NS_Canna) October 29, 2022

基於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，這次是當地三年來首次舉辦無口罩萬聖節派對，商戶也不再有防疫限制。

梨泰院早在日間街頭已有不少攤檔為民眾專門作萬聖節化妝，售賣萬聖節道具。韓國傳媒報道，估計周末的萬聖節活動多達10萬人參與。商店及餐廳都為萬聖節精心佈置。

梨泰院日間已有不少民眾在街頭化妝。

梨泰院日間已有不少民眾在街頭化妝。

報道指，在周六白天已經可見街上人頭湧湧，入夜後人越來越多。不僅可以看到二三十歲的年輕人，還有不少帶着孩子的父母。

意外發生前，在周六晚上，現場已可見十分擁擠，內街人貼人地前行，不時有人大叫。

Así comenzó la tragedia en #itaewon una de las ciudades con más extranjeros en Corea del Sur.



Imposible evacuar y no me imagino la desesperación de las personas 🥺#Itaewon #이태원 #이태원사고 #압사사고 pic.twitter.com/iqSx3gaM9e — 🍲🍚🥢 (@joydelvalle) October 29, 2022

由美軍聚集地變新蒲點

位於龍山區的梨泰院是當地新興的周末好去處，這裏的異國風情使其與其他地區不同，有酒吧街、特色餐廳、夜店、娛樂商店，眾多外國人聚集，也是多元文化的娛樂悠閒勝地。在首爾，弘大也是另一個主要萬聖節慶祝點，但梨泰院更具代表性， 人亦較多。

由於梨泰院鄰近駐韓美軍龍山基地，從1950年代就有大量美軍聚集，也曾發生不少美軍傷害當地人的事件，因此韓國人不太喜歡前往當地。不過自2017年後，駐韓美軍陸軍最高指揮機構的美軍第8軍司令部搬出首爾龍山，遷入位於京畿道的平澤，此後，更多韓國人喜歡到梨泰院，餐廳開始進駐當地，逐漸發展為外國遊客聚集的觀光區。