韓國梨泰院人踩人｜北京稱緊急處理中國公民在韓出事有關情況

韓國萬聖節前夕發生人踩人慘劇。10月29日晚，首爾龍山區梨泰院發生人踩人意外。中國外交部稱，目前已確認有中國公民不幸遇難和受傷。外交部對此高度重視，領事保護中心第一時間啟動應急機制，部署駐韓國使館做好應急處置。



駐韓使館連夜向韓相關部門核實了解情況，要求韓方盡最大努力做好救治和善後工作。使館並與遇難者和傷者家屬取得聯繫，表示慰問並提供積極協助。

外交部領事保護中心和駐韓使館將繼續密切跟蹤進展，全力開展應急處置。同時，外交部領事保護中心提醒在韓中國公民註意加強自身安全防範，避免前往人員密集場所。



另外中國駐韓國使館已向韓國政府表示慰問，並要求韓方查明事故原因，做好遇難中國公民善後事宜。同時，使館提醒在韓中國公民要警惕陌生「糖果」及「飲料」，主動避開人員集中地帶。

中國駐韓國使館提醒，在韓中國公民要重視人身安全，主動避開人員集中地帶，不盲目跟風參加大型群體性的活動，警惕陌生「糖果」及「飲料」。切實增強交通出行、電器使用、防火防盜等各方面安全意識。

同時，要做好疫情防護，不參加大規模集會及聚餐，外出務必佩戴正規口罩，積極配合當地防疫政策；報備個人信息，將聯繫電話、具體住址、所在單位等告知親屬，密切保持與家人的聯繫。

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另中國駐韓國大使館領僑處表示，使館已連夜聯繫韓國警方及消防等相關部門了解事故原因及死傷者國籍信訊，同時密切關注網絡和社交媒體平台是否有中國公民的求助情況。目前，使館已要求韓方做好中國籍死者相關善後，並同死者家屬取得聯繫，向其表示慰問並將提供積極協助。